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Osman Özköylü: "Yenilmeyecek hiçbir takım yoktur" Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü: "1-2 gün ...

İHA

Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, haftasonu kendi sahalarında karşılaşacakları Erzurumspor'un ligin en favori takımlarından birisi olduğunu ancak yenilmeyecek hiçbir takımın olmadığını söyledi.

Osman Özköylü: "Yenilmeyecek hiçbir takım yoktur" Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü: "1-2 gün içinde santrfor alabiliriz"

Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, haftasonu kendi sahalarında karşılaşacakları Erzurumspor’un ligin en favori takımlarından birisi olduğunu ancak yenilmeyecek hiçbir takımın olmadığını söyledi.
TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, ligin 20. haftasında sahasında Erzurumspor ile karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta Adana Demirspor deplasmanından 1 puanla dönen kırmızıbeyazlı ekip, haftasonu oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Osman Özköylü de açıklamalarda bulundu. Adana Demirspor karşılaşmasından 1 puan almanın çok önemli olduğunu belirten Özköylü, "Her şeye rağmen yaklaşık 12 bin seyircinin önünde çok coşkulu oynayan, çok moralli olan ve çok etkili oyuncuları olan bir takıma karşı alınan 1 puan çok çok önemli. Takımın, oyunu bırakmaması, skorun altından kalkma çabası, takım olma yolunda birlikte hareket eden bir oyucu grubu bizim için çok güzel bir işaretti. İnşallah bu görüntüyü Erzurum maçına da yansıtmak en büyük amacımız" şeklinde konuştu.

"12 gün içinde santrfor alabiliriz"
Takımda, Poepon’un sakatlanmasının ardından alınacak olan yeni oyuncuyla birlikte 9 yeni oyuncu olacağını söyleyen Özköylü, "Yeni bir takımız. Yaklaşık 8 tane oyuncu geldi. Poepon'un sakatlanmasından sonra yeni bir santrafor arayışımız var. 12 gün içerisinde takıma yeni bir oyuncu katabiliriz. Bununla beraber 9. oyuncu olacak. Bu kolay bir iş değil, devre arası bu kadar sayıda oyuncunun gelmesi ve bu oyuncuların yüzde yüz hazır olmayışı, az maç oynamaları biraz zaman gerektiriyor. Fakat, zamanımız yok. Bir an önce sonuç almak zorundayız. Bir an önce olduğumuz yerden yukarılara çıkmak zorundayız. 34 haftalık süreç içerisinde belli sıkıntıları yaşayacağız. Erzurumspor maçında, kendi sahamızda kazanmak bizim adımıza önemli. Bu ligin en favori takımlarından bir tanesine karşı oynayacağız. Fakat, yenilmeyecek hiçbir takım yoktur" ifadelerini kullandı.

"Fazladan 67 puanımız olabilirdi"
Deneyimli çalıştırıcı, maç içerisinde yapılan basit hatalara dikkat çekerek, "Patlama yapmak için böyle bir maça ihtiyacımız var. Adana Demirspor maçının bu maça pozitif şekilde yansıyacağını düşünüyorum. Oyuncular şu anda daha moralli, daha öz güvenli. İnşallah, yine basit hata yapmayız. Benim en çok üzüldüğüm ve korktuğum nokta bu. Çünkü haftalardır o basit hatalardan yediğimiz goller bizim çok canımızı yaktı. Belki şuan fazladan 67 puanımız olabilirdi. İnşallah tertemiz, güzel bir maç oynarız, galip geldiğimiz bir maç olur. O galibiyet alınırsa, bu takım çok farklı bir ruh haline bürünecek" diye konuştu.

BOLU

29 Ocak 2020 Çarşamba

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