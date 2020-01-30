Bolu Dağı’nda kar yağışı ve sis etkili oluyor

Bolu’da, D100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde başlayan kar yağışıyla birlikte, etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştü.

Bolu’da, gece saatlerinde başlayan sağanak yağış sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı D100 Karayolu Bolu Dağı mevkiilerinde devam ediyor. Kar yağışı, D100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle sürücülerin zor anlar yaşamasını engellemek için karayolları ekipleri güzergahlarda hazır olarak bekletiliyor.

Bolu Dağı’nda yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düşüyor. Sis nedeniyle sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları yönünde uyarılıyor.

BOLU 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:32

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