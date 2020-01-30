14 Burda AVM’de Şubat ayı eğlence dolu

Bolu’nun eğlence, buluşma ve yaşam merkezi Esas 14 Burda AVM, Şubat ayı boyunca da çocuklara unutamayacakları eğlence dolu ve keşfederek öğrenecekleri dünyanın kapılarını açıyor.

Küçük ziyaretçilerini birbirinden keyifli etkinliklerle karşılayan 14 Burda AVM, minik ziyaretçilerini bitmeyen eğlencelerle dolu atölyelerle karşılıyor. Esas 14 Burda AVM, Şubat ayı boyunca minik ziyaretçilerini birbirinden keyifli atölyelerde bir araya getiriyor. Her hafta sonu 13.00 19.00 saatleri arasında miniklere eğlenceli anlar yaşatacak Esas 14 Burda AVM, Kids Club Atölye ekinlikleri kapsamında 1 Şubat’ta string art atölyesi ve 2 Şubat’ta tuz seramiği ile cup cake yapım atölyesi ile minik ziyaretçilerini ağırlayacak. 8 Şubat’ta pasta dilimi yapım atölyesi, 9 Şubat’ta ponpondan şekiller yapım atölyesi, 15 Şubat’ta kostüm yapım atölyesi, 16 Şubat’ta pano yapım atölyesi, 22 Şubat’ta suncatcher yapım atölyesi, 23 Şubat’ta kelebek yapım atölyesi, 29 Şubat’ta quilling atölyesi ile çocuklara keşfetmenin ve deneyimlemenin heyecanını yaşatacak.

Esas 14 Burda AVM, minik ziyaretçilerini Şubat ayı boyunca her hafta sonu devam edecek ücretsiz Kids Club Atölye etkinliklerine davet ediyor.

BOLU 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:32

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