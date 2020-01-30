Soğuktan sığındıkları belediye binasında yaşamaya başladılar

BOLU'da, 2 kedi soğuktan kaçıp sığındıkları Belediye binasında yaşamaya başladı. 'Osman' ve 'Duman' adı verilen kedilere yaka kartı da verildi.

Türkiye´nin en soğuk illerinden biri olan Bolu´da dondurucu soğuktan etkilenen iki kedi, Belediye binasına sığındı. Çalışanların durumu ilettiği Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın talimatıyla belediye girişine kedi evleri konuldu. Su ve mama verilen kediler kısa sürede belediye personeli tarafından çok sevildi. Çalışanların 'Osman' ve 'Duman' adını verdiği iki kediye ayrıca yaka kartı hazırlandı.Sıcak ortamın keyfini belediye binasınde gezinerek yaşayan kediler, çalışanlar tarafından da çok seviliyor.



BOLU 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:32

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