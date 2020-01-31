TEM Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 20 yaralı (Geniş haber)

BOLU, TEM Otoyolu'nda 3 yolcu otobüsü, 2 TIR ve 1 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Yumrukaya mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Mehmet Korkmaz idaresindeki 63 FC 474 plakalı TIR, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak kaymaya başladı. Bu sırada arkadan gelen 3 yolcu otobüsü, bir hafif ticari araç ve bir TIR birbirine girdi. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu 112 Acil ekiplerine haber verdi. Kazada, kapısı açılıp yola savrulan TIR'ın sürücüsü Mehmet Korkmaz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kazaya karışan yolcu otobüslerinden birinin şoförü Yüksel Avcı ise araçta sıkıştı. Sıkışan sürücü yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışma sonucu itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, kaza nedeniyle TEM'in İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Yaklaşık 1 buçuk saat boyunca kapalı olan yolda ulaşım emniyet şeridinden sağlanıyor. Ekiplerin yolu açma çalışmaları sürüyor.

BOLU 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:31

GÜNEŞ 07:58

ÖĞLE 13:12

İKİNDİ 15:51

AKŞAM 18:15

YATSI 19:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.