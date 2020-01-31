Bolu'da kamuda çalışan engelli ve hamilelere kar izni

BOLU'da, kar yağışı nedeniyle kamuda çalışan hamile ve engelli çalışanlara, bugün için 1 gün idari izin verildi.

Bolu'da, dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı gün boyunca yüksek kesimlerde şiddetini artırarak devam etti. Gece saatlerinde şehir merkezi ve ilçelerde de başlayan ve etkili olan kar yağışı nedeniyle kamuda çalışan engelli ve hamileler için 1 günlük idari izin verildi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda, "Gece geç saatlerde başlayan yoğun kar yağışı sebebiyle ilimiz geneli merkez, ilçe ve köylerde kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamilelerin, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için 31 Ocak günü 1 gün süre ile idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür" ifadelerini kullandı.



BOLU 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:31

GÜNEŞ 07:58

ÖĞLE 13:12

İKİNDİ 15:51

AKŞAM 18:15

YATSI 19:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.