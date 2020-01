Bolu’da firari FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi

Bolu’da Fetullahçı Terör Örgütü soruşturmaları kapsamında yakalanan firari FETÖ şüphelisi M.Y. (27), adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması(FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında özel sektör çalışanı M.Y. (27) hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Karar sonrasında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bolu’da bir evde saklandığı bilgisini aldığı firari FETÖ şüphelisi M.Y.’nin yakalanması için operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda gözaltına alınan M.Y. ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenen şüpheli M.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

