Afgan orman işçisini öldüren 4 Pakistanlı'ya ceza yağdı

BOLU'nun Mengen ilçesinde, Afganistan uyruklu orman işçisi Nesumullah Kerimoğlu'nu öldürdükleri iddiasıyla tutuklu yargılanan Pakistanlı 4 sanıktan 2'sine 'iyi hal' indirimiyle ömür boyu, 2'sine ise 20'şer yıl hapis cezası verildi.

Olay, 2014 yılında meydana geldi. Mengen'de orman işlerinde çalışan Afgan Nesumullah Kerimoğlu ile aynı işi yapan Pakistan uyruklu Bahtiyar Ali, Amir Safi, Shakkir Ulla ve Taj Muhammed arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Nesumullah Kerimoğlu, başına balta ve odun ile vurularak, öldürüldü. Pakistanlılar, daha sonra Kerimoğlu'nun cesedini uçurumdan atıp, üzerini taş ve ağaçlarla kapattı. Şüpheliler, patronlarına da Nesumullah Kerimoğlu'nun Taliban tarafından kaçırıldığı yalanını söyledi. Mengen Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede yaptığı taramada, olaydan 2 yıl sonra Nesumullah Kerimoğlu'nun cesedini buldu. Bunun üzerine Pakistan uyruklu 4 orman işçisi, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanıklar Bahtiyar Ali, Amir Safi, Shakkir Ulla ve Taj Muhammed, son duruşmada hakim karşısına çıkarıldı.

'SOPA VE BALTAYLA BAŞINA VURDUK'

Duruşmada son sözleri sorulan sanıklardan Amir Safi, odun topladıkları sırada Nesumullah Kerimoğlu ile Bahtiyar Ali arasında kavga çıktığını öne sürerek, "Ben bu sırada elimdeki sopayla Nesumullah'ın başına vurdum, dengesini kaybedince de Bahtiyar baltayla başına vurdu. Bu sırada Taj ile Shakkir bizden uzaktaydı. Yere düşünce uçurumdan atarak üzerini odunlar ve çalı çırpı ile kapattık" dedi.

Taj Muhammed ise hakkındaki suçlamayı kabul etmediğini belirterek, "Ben o sırada evde yemek yapıyordum. Diğer 3'ü eve bir hışımla gelerek, kapıyı kırdılar. Nesumullah'ı, Taliban'ın kaçırdığını söylediler. Benim olayla ilgim yoktur" diye konuştu.

Shakkir Ulla ile Bahtiyar Ali de Amir Safi'nin ifadesine katıldıkları yönünde savunma yaptı.

'İYİ HAL' İNDİRİMİ UYGULANDI

Mahkeme heyeti, sanıklardan, olayın meydana geldiği tarihte 18 yaşından küçük oldukları tespit edilen Shakkir Ulla ile Bahtiyar Ali'ye 20'şer yıl hapis cezası verdi. Diğer sanıklar Taj Muhammed ile Amir Safi de önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Muhammed ile Safi'nin bu cezası, duruşmada gösterdikleri 'iyi hal' gerekçesiyle ömür boyu hapis cezasına çevrildi.



BOLU 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:31

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