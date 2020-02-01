Boluspor - Erzurumspor maçının ardından Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü: “Hazır olmadığımız dönemde alınan 1 puan önemli” Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri: “Önümüzdeki maçlara bakacağız”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Boluspor - Erzurumspor maçının ardından Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü: “Hazır olmadığımız ...

İHA

Boluspor - Erzurumspor maçının ardından Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü: “Hazır olmadığımız dönemde alınan 1 puan önemli” Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri: “Önümüzdeki maçlara bakacağız”

TFF 1. Lig’in 20. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan Boluspor Erzurumspor karılaşması 11’lik beraberlikle sonuçlandı. Maç sonunda iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.
Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, yüksek tempoda bir karşılaşma olduğunu belirterek, “Bu iyi mücadele için iyi oyun için iki takımı da kutlamak lazım. Gerçekten çok zor şartlarda zor bir mücadele oldu. Ağır bir mücadele oldu. Oyunun temposu son dakikaya kadar hep en yüksek seviyede oldu. Takımın enerjisi çok üst seviyedeydi. Karşımızdaki takım bence, bu ligin çok üst seviyesinde. Kadro kalitesi var, çok yetenekli oyunculardan kurulu. Beşiktaş’ı 3’er gollü galibiyetlerle yenen güçlü bir takıma karşı oynadık. Bence penaltı çok ağır bir karar. Hakemler biraz kovalasalar her maçta en az 3 tane penaltı çıkar. Yani pozisyonda dikkat edilirse Aykut, İsmail’e doğru yaslanıyor ve kendini bırakıyor. Biz pozisyonu izledik. Yapacak bir şey yok” dedi.

“Rakibe göre daha dezavantajlıydık”
Erzurumspor’un kendilerinden daha avantajlı olduğunu söyleyen Özköylü, “Oyuncuların mücadelesinden dolayı gurur duyuyorum. Biz çok yeni bir takımız. 9 tane yeni gelen oyuncumuz var. Daha dün imza atan oyuncumuzu mecburiyetten oynatmak zorunda kalıyoruz. Geri kalan oyuncularımız takıma her geçen gün adapte oluyorlar. Sakat oyuncularımızın takıma katılması kadro kalite ve derinliğimizi daha da yukarı çıkarıyor. Bunun devamlılık haline getirmemiz gerekiyor. Rakibe göre daha dezavantajlıydık. Onlar 6 aydan beri beraber oynuyor. Bizim onlar karşısında bir adım geride olmamıza neden oldu. Bazı bölümlerde onlardan daha iyi oynadık. Neticede 1 puan ile ayrıldık. Tam hazır olmadığımız dönemde aldığımız 1 puan gerçekten önemli” şeklinde konuştu.

Erzurumspor cephesi
Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, zor bir maç olmasını beklediklerini ve öyle olduğunu kaydederek, “Çok zor bir maç bizi bekliyordu, öyle oldu. Çünkü rakibimiz, ligin alt sıralarından kurtulmak için mücadele ediyor. Kadro yapısı ile daha üst sıralarda olabilecek bir takım. Dolayısı ile maçın zor olacağı ortadaydı. Hem hava durumu hem de saha durumu yüzünden güçlü bir orta saha ile başlayalım dedik. Emrah’ı biraz hamle kullanalım dedik. İkinci yarıda o hamleyi yaptık. İlk yarıda beklemediğimiz kadar kötü oynadık. Kötü mücadele ettik. Bizim takımımızın böyle mücadele etmemesi gerekiyor. İkinci yarı öncesinde arkadaşlarımızla konuştuk, biraz toparladık ama maalesef olmadı. Bugün iyi yapamadık. Girdiğimiz gol pozisyonları var. Rakibin de var. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız. Deplasmanda alınan bir puan diyeceğiz. Kupada Trabzonspor ile oynayacağız. Yolumuza devam edeceğiz” dedi.

BOLU

01 Şubat 2020 Cumartesi

  • İMSAK 06:31
  • GÜNEŞ 07:58
  • ÖĞLE 13:12
  • İKİNDİ 15:52
  • AKŞAM 18:17
  • YATSI 19:38
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Boluspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-1
YEREL HABERLER Boluspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-1
TFF 1. Lig: Boluspor: 1 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Boluspor: 1 - Büyükşehir Belediye ...
Otomobilin yaşlı adama çarptığı anlar, kamerada
YEREL HABERLER Otomobilin yaşlı adama çarptığı anlar, kamerada
Bolu’da, kar nedeniyle yoldan yürüyen yaşlı adama otomobil çarptı Bolu’da, kavşağa hızlı giren otomobilin yaşlı adama çarpma araç kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Bolu’da, kar nedeniyle yoldan yürüyen yaşlı adama ...
Afgan orman işçisini öldüren 4 Pakistanlı'ya ceza yağdı
YEREL HABERLER Afgan orman işçisini öldüren 4 Pakistanlı'ya ceza ...
Bolu’da, arkadaşlarını öldüren 4 sanığa hapis cezası Ceset 2 yıl sonra bulunmuştu
YEREL HABERLER Bolu’da, arkadaşlarını öldüren 4 sanığa hapis ...
'Bylock' kullanıcısı FETÖ şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER 'Bylock' kullanıcısı FETÖ şüphelisi yakalandı
Bolu’da firari FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Bolu’da firari FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi
Gelin gittiği ilçenin futbol takımına başkan oldu
YEREL HABERLER Gelin gittiği ilçenin futbol takımına başkan oldu
Bolu’da, 3 çocuk annesi iş kadını, futbol kulübüne başkan oldu
YEREL HABERLER Bolu’da, 3 çocuk annesi iş kadını, futbol kulübüne ...
Gelin gittiği ilçenin futbol takımına başkan oldu
YEREL HABERLER Gelin gittiği ilçenin futbol takımına başkan oldu
Bolu'da kamuda çalışan engelli ve hamilelere kar izni
YEREL HABERLER Bolu'da kamuda çalışan engelli ve hamilelere kar izni
TEM'de zincirleme kaza: 1 ölü, 20 yaralı
YEREL HABERLER TEM'de zincirleme kaza: 1 ölü, 20 yaralı
TEM’de zincirleme trafik kazası: 1 ölü 19 yaralı Bolu’da, TEM Otoyolu zincirleme kaza nedeniyle trafiğe kapandı Bolu’da, kazada sıkışan otobüs sürücüsü 2 saatte kurtarılabildi
YEREL HABERLER TEM’de zincirleme trafik kazası: 1 ölü 19 ...
TEM Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 20 yaralı (Geniş haber)
YEREL HABERLER TEM Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 20 ...
TEM Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: Biri ağır 7 yaralı (1)
YEREL HABERLER TEM Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: Biri ağır 7 ...
TEM otoyolu Ankara istikametinde zincirleme trafik kazası 20 yaralı...
YEREL HABERLER TEM otoyolu Ankara istikametinde zincirleme trafik kazası 20 yaralı. ...
Bolu’da, engelli ve hamilelere kar izni
YEREL HABERLER Bolu’da, engelli ve hamilelere kar izni
Soğuktan sığındıkları belediye binasında yaşamaya başladılar
YEREL HABERLER Soğuktan sığındıkları belediye binasında yaşamaya ...
Oğlunu bıçaklayan babaya 3 yıl 9 ay hapis
YEREL HABERLER Oğlunu bıçaklayan babaya 3 yıl 9 ay hapis
Soğuktan etkilenen kedilere Bolu Belediyesi kapılarını açtı
YEREL HABERLER Soğuktan etkilenen kedilere Bolu Belediyesi ...
14 Burda AVM’de Şubat ayı eğlence dolu
YEREL HABERLER 14 Burda AVM’de Şubat ayı eğlence dolu
Oğlunu bıçaklayan babaya 3 yıl 6 ay hapis
YEREL HABERLER Oğlunu bıçaklayan babaya 3 yıl 6 ay hapis
Bolu Dağı'nda kar ve sis
YEREL HABERLER Bolu Dağı'nda kar ve sis

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X