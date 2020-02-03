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CHP’li belediye başkanlarının toplantısı sona erdi

İHA

CHP’li belediye başkanlarının toplantısı sona erdi

Bolu’da, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve 8 belediye başkanının katılımı ile düzenlenen Belediye Başkanları Toplantısı sona erdi.
31 Ocak 2 Şubat tarihleri arasında Bolu’da, CHP'li 8 belediye başkanı ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un katılımıyla Belediye Başkanları Toplantısı düzenlendi. Bolu Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan katıldı. Şehirler için yapılacak çalışmalar ve projeler hakkında fikir alışverişlerinin yapıldığı toplantıda, vatandaşlara daha iyi hizmet etmenin yolları arandı.
“Toplantımızın ikincisi Bolu ev sahipliğinde gerçekleşti”
Bolu’nun ev sahipliği yaptığı toplantı ile ilgili konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “İlkini Yalova’da gerçekleştirdiğimiz Belediye Başkanları toplantımızın ikincisi Bolu ev sahipliğinde gerçekleşti. 3 günlük program çerçevesinde yapılan toplantımız gayet verimli geçti. Bu anlamda toplantıya katılarak birikimlerini paylaşan değerli başkanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.
“İkinci toplantıyı dostum Tanju Özcan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirdik”
Bolu’da ikincisi düzenlenen il belediye başkanları toplantısı ile ilgili konuşan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, “İlk olarak Kasım ayında kentimizde düzenlediğimiz toplantının ikincisi Bolu Belediye Başkanı Değerli Dostum Tanju Özcan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirdik. Belediye başkanlarımız ile bir araya geldiğimiz bu tarz toplantılarda yaptığımız karşılıklı görüş alışverişleri ve kentlerdeki gözlemlemelerimiz bizlerinde kentimize farklı açılardan bakmamızı, uygun açıdan değerlendirmemizi sağlıyor. Nisan ayında Burdur’da yapılacak toplantı ile istişarelerimiz sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.
“Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a teşekkürlerimi sunuyorum”
Gerçekleştirilen toplantının birçok açıdan faydalı olduğunu belirten Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ise, ‘’Meslektaşlarımızın katılımı ile İl Belediye Başkanları toplantısı için Bolu’da bir araya geldik. Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek adına şehirlerimizde yapılacak çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunduğumuz toplantılarımız devam ediyor. Bizlere ev sahipliği yapan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a ve katılan başkanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.’’ İfadelerini kullandı.
Gölcük'e hayran kaldılar
CHP'li İl Belediye Başkanları üç gün süren kampın son gününde ise Bolu'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'na gittiler. Karla kaplı Gölcük'e hayran kalan konuk başkanlar göl çevresinde gezinti yaparak, hatıra fotoğrafı çektirdiler.
CHP’li başkanları bir daha ki toplantının Burdur’da gerçekleşmesi için karar aldı.

BOLU

03 Şubat 2020 Pazartesi

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