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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kartalkaya´da geceliği 50 bin TL´ye konaklama

DHA

BOLU'nun kayak merkezi Kartalkaya, fiyatlarıyla Türkiye'nin tüm kayak merkezlerini geride bıraktı. Kartalkaya'da konaklama bedeli bazı otellerde gecelik 50 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Kayak merkezinde bulunan bir restoranda makarna 75, bir fincan sütlü kahve 25, su ise 10 TL'den satılıyor.

BOLU'nun kayak merkezi Kartalkaya, fiyatlarıyla Türkiye'nin tüm kayak merkezlerini geride bıraktı. Kartalkaya'da konaklama bedeli bazı otellerde gecelik 50 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Kayak merkezinde bulunan bir restoranda makarna 75, bir fincan sütlü kahve 25, su ise 10 TL'den satılıyor.
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya, toplam 70 kilometre uzunluğundaki 25 pistiyle 2 bin 200 metre yükseklikte Köroğlu Dağları'nın zirvesinde bulunuyor. Sezonun 13 Aralık'ta başladığı kayak merkezinde kar kalınlığı, 2 metreye yaklaştı. Özellikle İstanbul ve Ankara gibi metropollere yakınlığıyla ilgi gören Kartalkaya'ya, yarı yıl tatilinin ilk haftasında yaklaşık 30 bin ziyaretçi geldi. Kartalkaya sezon açılışından itibaren ise yaklaşık 350 bin tatilciyi ağırladı.
TÜRKİYE'NİN EN PAHALISI
Toplam yatak kapasitesi yaklaşık 3 bin olan kayak merkezi Türkiye'nin en pahalı kayak merkezi olarak biliniyor. Kayak merkezi her yıl sanat, spor, siyaset ve iş dünyasından yerli ve yabancı bir çok önemli ismi ağırlıyor. Kartalkaya'da en düşük seviyedeki otelde en ucuz odanın hafta içi bir gündeki ücreti kişi başı 500 TL'den başlıyor. Fiyatlar tatil günlerinde ekstra artış gösteriyor. Üst seviye bir oteldeki 2 kişilik oda ücreti ise sömestir, hafta sonu ya da özel günlerde 10 bin TL'yi bulabiliyor ve konaklamalarda en az 2 gece kalma şartı koşuluyor. Yani Kartalkaya'ya 2 kişi olarak gelen bir tatilci üst seviye bir oteldeki lüks odaya 2 gecelik konaklama için 20 bin TL veriyor. Kayak merkezine günübirlik gelen tatilciler için Ski-Pass (Kayak merkezindeki teleski ve telesiyej gibi ulaşım araçlarını kullanma hakkı) ücreti ise hafta içi 200 TL, hafta sonu 230 TL'den hizmet veriyor.
GECELİK FİYATI 50 BİN TL'Yİ BULAN DAĞ EVLERİ NEREDEYSE BOŞ KALMADI 
Kartalkaya'da ayrıca bir otelin 2 adet dağ evi bulunuyor. Her türlü konforun sağlandığı bu dağ evleri tatil olmayan hafta içi bir günde 15 bin TL'ye konuklarını ağırlıyor. Hafta sonu ise fiyatlar 30-40 bin TL'ye kadar ulaşıyor. Ayrıca buna ekstra hizmetler eklendiğinde fiyatlar artış gösterebiliyor. Geçen yeni yıl tatilinde ise dağ evleri gecelik fiyatı 50 bin TL'den tatilci ağırladı. Dağ evinde kalanlar 3 günlük fiyat için 150 bin TL ödedi. Dağ evleri sezon açılışından itibaren neredeyse boş kalmadı. Bu evler özellikle sanat, spor ve iş dünyasının önemli isimleri tarafından tercih ediliyor.
MAKARNA 75, SÜTLÜ KAHVE 25 TL
Bunun yanı sıra kayak pistlerinin yanında bulunan bir restorandaki fiyatlar da şaşırtıyor. Restoranda makarnanın fiyatı 75 TL, bir fincan sütlü kahve 25, su ise 10 TL'den satılıyor.
KARTALKAYA NEDEN PAHALI?

BOLU

04 Şubat 2020 Salı

  • İMSAK 06:28
  • GÜNEŞ 07:55
  • ÖĞLE 13:12
  • İKİNDİ 15:55
  • AKŞAM 18:20
  • YATSI 19:42
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