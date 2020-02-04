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(ÖZEL) Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası 2023'te Antalya'da

DHA

TÜRKİYE Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, 2023 yılında Antalya'da düzenlenecek Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'na Türkiye'nin hazır olduğunu belirterek, "Antalya'yı olimpik merkez haline getirme çabası içerisindeyiz. Spor turizmi açısından da çok önemli bir organizasyon" dedi.

TÜRKİYE Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, 2023 yılında Antalya'da düzenlenecek Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'na Türkiye'nin hazır olduğunu belirterek, "Antalya'yı olimpik merkez haline getirme çabası içerisindeyiz. Spor turizmi açısından da çok önemli bir organizasyon" dedi.
Avrupa Cimnastik Birliği Yönetim Kurulu geçen Cuma günü yaptığı toplantıda, Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nın 2023 yılında Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenmesine karar verdi. Kararın ardından organizasyonun Antalya'da gerçekleştirileceği duyuruldu.

BOLU

04 Şubat 2020 Salı

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