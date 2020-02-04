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Karısını öldüren mültecinin Irak’ta yargılanma talebini mahkeme reddetti

İHA

Bolu’da, karısını 32 yerinden bıçaklayarak öldüren Iraklı eski polis Fadıl Haşim’in, Irak’ta yargılanma talebi, olayın Türkiye’de gerçekleşmesi nedeni ile mahkeme başkanı tarafından reddedildi.
Olay, 2019 yılı Şubat ayında Beşkavaklar Mahallesi İskender Sokak’ta meydana geldi. 4 çocuk annesi Irak uyruklu Saja Jamel Mansur (29) isimli kadın, aralarında yaşanan sorunlar nedeniyle kocası Haydar Fadıl Haşim’den şikayetçi oldu. Mansur’un, şiddet gördüğü ve hayatından endişe ettiğini belirtmesi üzerine eşi Haşim hakkında uzaklaştırma kararı verildi.
Hakkında uzaklaştırma kararı verilen Haşim, akşam saatlerinde eşi ve 4 çocuğunun yaşadığı eve geldi. Mansur ve Haşim arasında başlayan tartışma bir süre sonra şiddetlenerek kavgaya dönüştü. Haydar Fadıl Haşim, yanında getirdiği bıçakla eşini 32 yerinden bıçakladı. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri, 29 yaşındaki Saja Jamel Mansur’un hayatını kaybettiğini belirledi. Eşini öldüren Irak uyruklu koca, karakola giderek teslim oldu. Emniyette ifadesi alınan zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2019 yılının Aralık ayında Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanık Fadıl Haşim, cinayeti işleme sebebinin karısının, kendisinin aldatması olduğunu söyledi.

“Çocukları benim evime geldi”
Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada “Eşi kasten öldürmek”, “Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme” suçlamasıyla tutuklu sanık Fadıl Haşim ve olayın görgü tanığı Ahmed Waleed Saeed Jawad hakim karşısına çıktı.
Tanık Ahmed Waleed Saeed Jawad, olay gününü anlatarak, “Olay günü sanığın çocukları benim evime geldi. “Neden geldiniz?” diye çocuklara soru sordum, onlar da babalarının yolladığını söylediler. Ben de ne olduğunu merak ettim. Aşağıya inip baktığımda, ambulansı gördüm. Gelen polislere de, çocukların bende olduğunu anlattım. Olay günü hakkında anlatacaklarım bu kadar. Ben sanık ile maktulün kavgasına hiç tanık olmadım” dedi.

“Ben Irak’ta yargılanmak istiyorum”
Tanık Jawad’ın sözlerinin ardından sanık Fadıl Haşim, Irak’ta yargılanmak istediğini söyleyerek “Irak’ta olsaydık bunların hiçbiri benim başıma gelmezdi. Tahliyemi talep ediyorum” şeklinde konuştu.
Mahkeme Başkanı, olayın Bolu’da gerçekleşmesi nedeniyle bu talebinin gerçekleşemeyeceğini söyledi. Mahkeme heyeti ifadelerin alınmasının ardından eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 19 Mart 2020 tarihine erteledi.

BOLU

04 Şubat 2020 Salı

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