Bolu'da 2 yolda, sağanak sonrası heyelan

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BOLU'nun Mudurnu ve Kıbrıscık ilçelerinde, sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi. Toprak kaymasıyla kapanan MudurnuAnkara ve KıbrıscıkBolu yolları, çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Dün geceden sabaha kadar süren sağanak nedeniyle MudurnuAnkara yolunun Aynalıkaya mevkisinde, heyelan meydana geldi. Toprak kaymasıyla Aynalıkaya mevkisinde yol, ulaşıma kapandı. İhbarla bölgeye jandarma ve Karayolları ekipleri, sevk edildi. Karayolları ekipleri, taşları kaldırarak, yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu yolu yeniden ulaşıma açtı.

Sağanak ayrıca KıbrıscıkBolu yolunda da etkili oldu. Yağış nedeniyle KıbrıscıkBolu yolunun ilçe girişine yakın bölgesinde heyelan, meydana geldi. Karayolları ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu taşların kaldırılmasıyla yol, yeniden trafiğe açıldı.



BOLU 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:26

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