BOLU Dağı'nda kar yağışı etkili olurken, yavaşlayan ulaşımda aksama meydana gelmedi.

Bolu'da, gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah da devam etti. İstanbul ile Ankara arasındaki en önemli geçiş noktası Bolu Dağı'nda ulaşım yavaşladı. D-100 yolunun bazı kesimlerinde yol beyaza bürünürken, 900 rakımlı bölgede, yeşil alanlarda kar kalınlığı, 15 santimetreye kadar ulaştı. Bölgede ulaşım aksamazken, Karayolları ekipleri de D-100 yolunda kar küreme araçlarıyla temizlik ve tuzlama çalışması yaptı. Trafik ekipleri ise yol üzerinde denetimlerini artırdı.



BOLU 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:25

GÜNEŞ 07:51

ÖĞLE 13:13

İKİNDİ 15:58

AKŞAM 18:24

YATSI 19:45

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