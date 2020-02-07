Bolu'da arkadaşını tüfekle öldüren sanığa 19 yıl hapis cezası

Bolu’da, şakalaştığı sırada arkadaşını tüfekle vurarak öldüren Alper G. (17), 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Olaya karışan sanıklardan Sabahattin Ö. (16) ise beraat etti.

Olay, geçtiğimiz yıl Ocak ayında merkeze bağlı Bahçeköy köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ailesiyle birlikte yaşayan 16 yaşındaki Oğuzhan Özdoğan, evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Çocuklarından haber alamayan aile, durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi. Oğuzhan’ın ailesiyle yaşadığı köy çevresinde arama yapan ekipler, köye yakın bir bölgede bulunan derenin kenarında çamurlarla kaplanmış erkek cesedi buldu. Yapılan incelemede cesedin kaybolan Oğuzhan Özdoğan’a ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili Özdoğan’ın arkadaşları Alper G. ve Sabahattin Ö. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İfadesinde yanlışlıkla arkadaşını öldürdüğünü itiraf eden Alper G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken Sabahattin Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Alper G. ve tutuksuz sanık Sabahattin Ö. hakim karşısına çıktı. Sanıkların son sözlerinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Oğuzhan Özdoğan’ı tüfekle vuran arkadaşı sanık Alper G.'ye “kasten adam öldürmek” suçundan 19 yıl hapis cezası verdi. Heyet, tutuksuz sanık Sabahattin Ö.'nün ise beraatine karar verdi.

BOLU 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:25

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