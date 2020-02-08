Bolu’da şiddetli kar yağışı devam ediyor Bolu Dağı İstanbul yönüne tır geçişleri yasaklandı

Bolu Dağı D100 kara yolu geçişinde kar yağışının şiddetini artırması nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yoğun kar yağışı nedeniyle tırların İstanbul istikametine geçişine izin verilmiyor.

Bolu Dağı’nın D100 karayolu ve TEM Otoyolu geçişinde dün başlayan yoğun kar yaşı sabah saatlerinden itibaren şiddetini artırdı. Bolu Dağı’nın özellikle D100 karayolu geçişinde etkisini artıran kar yağışı zaman zaman trafiğin durmasına neden oldu. Bolu yönünden İstanbul istikametine giden tırlar, D100 karayolu Elmalık kavşağında trafik ekipleri tarafından durdurularak geri gönderiliyor. Ankara istikametinde ise Kaynaşlı mevkisinde yağışın yoğun olduğu zamanlarda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor. Karayolları ekiplerinin yolu temizlemesinin ardından araçların geçişine izin veriliyor.

Karayolları ekipleri, D100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu geçişinde aralıksız olarak küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

BOLU 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:24

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