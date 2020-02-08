Bolu kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı Bolu’da kar yağışı şehir merkezinde etkili oluyor

Van'da çığ düştü! Bu kez korkulan olmadı

Bolu’da, sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak devam eden kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı.

Bolu’da, dün gece saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde başlayan ve etkili olan kar yağışı, sabah saatlerinde kent merkezine ulaştı. Kar yağışının etkisini artırarak devam ettiği şehir merkezi saatler içerisinde beyaz örtüyle kaplandı. Vatandaşların zaman zaman yürümekte zorlandığı kent merkezinde, Bolu Belediyesine bağlı kar temizleme araçları da çalışmalarına başladı. Bazı vatandaşlar ise iş yerlerinin önlerini kendi imkanlarıyla temizledi.

Kar yağışının etkili olmasına şaşırmadıklarını söyleyen vatandaşlar, “Sürpriz değil. Mevsimde olması gereken bir şey” şeklinde konuştu.

BOLU 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:24

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