Bolu’da, 3 gün boyunca etkili olan kar yağışı durdu

Bolu’da, 3 gün boyunca aralıksız olarak devam eden kar yağışının sabah saatlerinde durmasıyla birlikte D100 Karayolu ve TEM Otoyolu’nda ulaşım rahatladı.

Bolu’da, geçtiğimiz hafta Perşembe günü başlayana ve aralıksız olarak 3 gün boyunca devam eden kar yağışı sabah saatlerinde etkisini kaybetti. Bolu Dağı’nın TEM Otoyolu ve D100 Karayolu geçişlerinde etkili olan ve zaman zaman trafiğin durmasına sebep olan kar yağışının durmasıyla birlikte ulaşım sorunsuz olarak devam ediyor. Karayolları ekipleri, kar yağışının etkisini kaybetmesinin ardından oluşabilecek buzlanmalara karşı tuzlama çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Aynı zamanda, kar yağışını başlamasıyla birlikte Bolu Dağı’nın D100 Karayolu geçişi İstanbul yönüne geçişleri yasaklanan tırlar da sabah saatlerinde yasağın kalkmasıyla birlikte hareket etti.

Bolu Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, kentte salı günü kar yağışı, çarşamba ve perşembe günü karla karışık yağmur, cuma günü ise yağmurun etkili olmasının beklendiğini belirterek, hava sıcaklığının en yüksek 4, en düşük 8 derece ölçüleceğinin tahmin edildiğini bildirdi.

BOLU 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:22

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