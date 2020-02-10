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Bolu'da eğitime kar engeli

DHA

BOLU'da, yoğun kar yağışının ardından oluşan buzlanma nedeniyle okullar, yarın tatil edilirken, hamile ve engelli kamu çalışanlarına da idari izin verildi.
Kent genelinde 3 gündür aralıksız devam eden kar yağışı bugün sona erdi. Kar yağışının ardından meydana gelen buzlanma nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı okullar, yarın için 1 gün süreyle tatil edildi. Kamuda çalışan engelli ve hamilelerin de izinli sayılacağı tatille ilgili Bolu Valisi Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Vali Ümit, "Meteorolojik verilere göre yüksek kesimlerde kar yağışı ve il genelinde aşırı buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklar sebebiyle öğrencilerimizin güvenliği ve sağlığı gözönünde bulundurularak 11 Şubat Salı günü Bolu genelinde eğitime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca aynı gerekçelerle engelli ve hamile kamu çalışanları da 11 Şubat günü idari izinli sayılacaklardır" ifadelerini kullandı. 

BOLU

10 Şubat 2020 Pazartesi

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