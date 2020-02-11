Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı: “Boluspor küme düşmeyecek”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı: “Boluspor küme düşmeyecek”

İHA

Ligin son sırasında olan takımın durumuyla ilgili açıklama yapan Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı, "Boluspor küme düşmeyecek. Boluspor başkanı olarak buna inancım tam" dedi.

Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı: “Boluspor küme düşmeyecek”

Ligin son sırasında olan takımın durumuyla ilgili açıklama yapan Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı, “Boluspor küme düşmeyecek. Boluspor başkanı olarak buna inancım tam” dedi.
TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, geçtiğimiz hafta deplasmanda oynadığı Altay maçında aldığı mağlubiyetin ardından puan tablosunda son sıraya yerleşti. Ligde 21 maçta topladığı 15 puanla düşme potasına yerleşen Boluspor, kötü gidişattan çıkabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Takımın kötü gidişatıyla ilgili açıklama yapan Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı, ligden düşecek kadar kötü olmadıklarını belirterek, “Geriye dönüp geçen 21 haftaya baktığımda, başarılı bir performans sergilemediğimiz çok net görülüyor. Bunu söylerken, Boluspor başkanı olarak özeleştiriyi yapmak ilk önce bana düşer. Günü geldiğinde günahıyla sevabıyla bu başarısız süreci hep birlikte masaya yatırır, tartışır, konuşur, Boluspor’un geleceğini hep birlikte belirleriz. Ama şimdi değil. Çünkü, kötüyüz ama bu ligden düşecek kadar kötü değiliz. 18. sırada olacak kadar kötü değiliz. Erzurumspor maçında bir hakem hatası maçı elimizden aldı. Altay maçında gördüğümüz kırmızı kart ise güzel futbolumuzu frenledi” diye konuştu.

“Yaşadığımız süreç psikolojik”
Geçen sezon Fenerbahçe’nin yaşadığı sürecin aynısını yaşadıklarını söyleyen Çarıkcı, “Bolu kamuoyu ve Boluspor sevdalıları şunu çok iyi bilmelidir ki; Boluspor başkanı olarak küme düşeceğiz diye zerre bir korkum yok. Hocamız Osman Özköylü’ye, teknik ekibine, futbolcularıma güvenim ve inancım tam. Yaşadığımız sürecin tamamen psikolojik olduğunu biliyorum. Sadece öz güven kazanmalıyız. Örnek verecek olursam, geçtiğimiz yıl Fenerbahçe’nin yaşadığı psikolojik süreci bu yıl biz yaşıyoruz. Daha 13 hafta var. Yani dağıtılmamış 39 puan. Bu psikolojik savaşı üst üste alacağımız 23 galibiyet ile aşacağız. Sadece ayağa kalkmamız, kafamızı kaldırmamız gerekiyor. İşimiz kolay değil ama çok da zor değil” şeklinde konuştu.

“Bugün inanma günü”
Boluspor’un düşmeyeceğine inancının tam olduğunu kaydeden Necip Çarıkcı, “Gün, kenetlenme günü, inancımızı güçlendirme günü. Ayağa kalkma günü. Bu takıma ve bu teknik heyete inanarak etrafında toplanma günü. Taraftarımızın tezahüratlarında yaptığı betimlemede dedikleri gibi, bu Boluspor küme düşmeyecek. Boluspor başkanı olarak buna inancım tam. Mayıs’ta herkes eteğindeki taşları döker, eleştirisini yapar, söyleyeceğini söyler. Bolupor’un geleceğe umutla bakması için ne gerekiyorsa yapılır. Ama bugün o gün değil. Bugün inanma günü. Bugün karşılıksız sevme günü” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Boluspor Başkanı Çarıkcı: Küme düşeceğiz diye zerre bir korkum yok
YEREL HABERLER Boluspor Başkanı Çarıkcı: Küme düşeceğiz diye zerre ...
Esas 14 Burda AVM, aşkınızı ölümsüzleştirmeye davet ediyor
YEREL HABERLER Esas 14 Burda AVM, aşkınızı ölümsüzleştirmeye davet ...
ANALİG’de dereceye giren sporcular madalyalarına kavuştu
YEREL HABERLER ANALİG’de dereceye giren sporcular madalyalarına ...
(Görüntülü) Gölcük Tabiat Parkı, bembeyaz oldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Gölcük Tabiat Parkı, bembeyaz oldu
Gölcük Tabiat Parkı’nın havadan görüntüsü eşsiz manzarayı ortaya çıkardı Karla kaplanan Gölcük Tabiat Parkı’nda kartpostallık görüntü oluştu
YEREL HABERLER Gölcük Tabiat Parkı’nın havadan görüntüsü eşsiz ...
Gölcük Tabiat Parkı, bembeyaz oldu
YEREL HABERLER Gölcük Tabiat Parkı, bembeyaz oldu
(Görüntülü) Bolu Dağı'nda kar yağışı ulaşımı yavaşlattı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bolu Dağı'nda kar yağışı ulaşımı ...
Bolu Dağı'nda kar yağışı ulaşımı yavaşlattı
YEREL HABERLER Bolu Dağı'nda kar yağışı ulaşımı yavaşlattı
Bolu Dağı’nda kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor
YEREL HABERLER Bolu Dağı’nda kar yağışı sürücülere zor anlar ...
Bolu’da okullar 1 gün tatil edildi
YEREL HABERLER Bolu’da okullar 1 gün tatil edildi
Bolu'da eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Bolu'da eğitime kar engeli
Bolu’da akü hırsızlığı yapan 3 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Bolu’da akü hırsızlığı yapan 3 kişi adliyeye sevk ...
Bolu’da, 3 gün boyunca etkili olan kar yağışı durdu
YEREL HABERLER Bolu’da, 3 gün boyunca etkili olan kar yağışı durdu
(Görüntülü) Bolu Dağı'nda kar durdu, ulaşım rahatladı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bolu Dağı'nda kar durdu, ulaşım rahatladı
Bolu Dağı'nda kar durdu, ulaşım rahatladı
YEREL HABERLER Bolu Dağı'nda kar durdu, ulaşım rahatladı
Bolu'da eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Bolu'da eğitime kar engeli
Bolu’da okullara 1 günlük kar tatili
YEREL HABERLER Bolu’da okullara 1 günlük kar tatili
Bolu’da yoğun kar yağışı devam ediyor Bolu Dağı’nda kar kalınlığı 1 metreye ulaştı
YEREL HABERLER Bolu’da yoğun kar yağışı devam ediyor Bolu Dağı’nda ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X