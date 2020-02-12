Bolu Dağı'nda sis ve hafif kar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bolu Dağı'nda sis ve hafif kar

DHA

BOLU Dağı'nın D-100 karayolu geçişinde sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Bölgede aralıklarla hafif kar yağışı etkili olurken, ulaşımda aksama yaşanmadı.

BOLU Dağı'nın D-100 karayolu geçişinde sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Bölgede aralıklarla hafif kar yağışı etkili olurken, ulaşımda aksama yaşanmadı.
Bolu Dağı'nda yoğun sis etkili oldu. D-100 karayolu Bolu Dağı geçişinin Bakacak, Seymenler ve Elmalık mevkilerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Bölgede aralıklarla hafif kar yağışı da etkili oldu. Sis ve yağış nedeniyle sürücüler araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı.  

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bolu Dağı’nda hafif kar ve sis
YEREL HABERLER Bolu Dağı’nda hafif kar ve sis
Boluspor Başkanı Çarıkcı: Küme düşeceğiz diye zerre bir korkum yok
YEREL HABERLER Boluspor Başkanı Çarıkcı: Küme düşeceğiz diye zerre ...
Esas 14 Burda AVM, aşkınızı ölümsüzleştirmeye davet ediyor
YEREL HABERLER Esas 14 Burda AVM, aşkınızı ölümsüzleştirmeye davet ...
Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı: “Boluspor küme düşmeyecek”
YEREL HABERLER Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı: “Boluspor küme ...
ANALİG’de dereceye giren sporcular madalyalarına kavuştu
YEREL HABERLER ANALİG’de dereceye giren sporcular madalyalarına ...
(Görüntülü) Gölcük Tabiat Parkı, bembeyaz oldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Gölcük Tabiat Parkı, bembeyaz oldu
Gölcük Tabiat Parkı’nın havadan görüntüsü eşsiz manzarayı ortaya çıkardı Karla kaplanan Gölcük Tabiat Parkı’nda kartpostallık görüntü oluştu
YEREL HABERLER Gölcük Tabiat Parkı’nın havadan görüntüsü eşsiz ...
Gölcük Tabiat Parkı, bembeyaz oldu
YEREL HABERLER Gölcük Tabiat Parkı, bembeyaz oldu
(Görüntülü) Bolu Dağı'nda kar yağışı ulaşımı yavaşlattı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bolu Dağı'nda kar yağışı ulaşımı ...
Bolu Dağı'nda kar yağışı ulaşımı yavaşlattı
YEREL HABERLER Bolu Dağı'nda kar yağışı ulaşımı yavaşlattı
Bolu Dağı’nda kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor
YEREL HABERLER Bolu Dağı’nda kar yağışı sürücülere zor anlar ...
Bolu’da okullar 1 gün tatil edildi
YEREL HABERLER Bolu’da okullar 1 gün tatil edildi
Bolu'da eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Bolu'da eğitime kar engeli
Bolu’da akü hırsızlığı yapan 3 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Bolu’da akü hırsızlığı yapan 3 kişi adliyeye sevk ...
Bolu’da, 3 gün boyunca etkili olan kar yağışı durdu
YEREL HABERLER Bolu’da, 3 gün boyunca etkili olan kar yağışı durdu
(Görüntülü) Bolu Dağı'nda kar durdu, ulaşım rahatladı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bolu Dağı'nda kar durdu, ulaşım rahatladı
Bolu Dağı'nda kar durdu, ulaşım rahatladı
YEREL HABERLER Bolu Dağı'nda kar durdu, ulaşım rahatladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X