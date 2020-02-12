Osman Özköylü: "İnanın birçok akşam uyuyamıyorum" Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü: "Üzerimizde enteresan bir baskı var" "Allah hepimizin yardımcısı olsun"

İstedikleri saha sonuçlarını alamamaktan duydukları üzüntüyü dile getiren Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, "Bizim etki edemediğimiz birçok şey oluyor saha içerisinde. Bundan dolayı da çok üzgünüm, inanın birçok akşam uyuyamıyorum" dedi.

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, ligde oynadığı 21 maçta aldığı 2 galibiyet ve 9 beraberlikle sonucu 15 puanla puan tablosunda son sıraya yerleşti. Kırmızıbeyazlı ekip, bu hafta kendi evinde oynayacağı Ümraniyespor karşılaşması için hazırlıklarını sürdürüyor. Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, haftalık düzenlediği basın toplantısında, takımın gidişatından duyduğu üzüntüyü ifade ederek, yeniden üst sıralara çıkmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.



“Geri dönüşü yapamadığımız için gerçekten biz de çok üzgünüz”

Üzerlerindeki baskının saha içinde takımı etkilediğini belirten Özköylü, “Maalesef çok istemediğimiz ve bir türlü aşamadığımız bir süreç yaşıyoruz. Tabi ki bundan dolayı hepimiz üzgünüz, mutsuzuz. Şehrimizin, camiamızın üzüntüsünden dolayı, onları fazlasıyla üzdüğümüz için, bir türlü istenilen geri dönüşü yapamadığımız için gerçekten biz de çok üzgünüz. Haftalardır oyuncu arkadaşlarımızla tekrar ayağa kalkabilmek adına, iyi sonuçlar alıp bir an önce Boluspor’u olması gereken yerlere çıkarmak için büyük bir özveriyle gayret ediyorum. Ama üzerimizde öyle enteresan bir baskı var ki, haftalardır tüm mücadelemize rağmen belli maçlar hariç, birçok maçta iyi mücadele edip iyi oynamamıza rağmen arzu edilen galibiyeti alamamaktan dolayı hepimizin üzerinde bir baskı oluşuyor. Bu baskının saha içerisinde takımı etkilediğini belli noktalarda çok rahat görebiliyorsunuz” dedi.



“İnanın birçok akşam uyuyamıyorum”

Ekip olarak Osmanlıspor’da yaşadıklarını da anlatan Özköylü, “Osman Özköylü ekibi olarak geçen sene Osmanlıspor’a gittiğimizde orada da artık dibe vurmaya yakın bir takım vardı. Liderle aradaki puan farkı 18’di. Gittikten sonra 12 maçta 11 galibiyet 1 beraberlik aldık. Lider olduk. Bu işi biz mi yapamıyoruz, biz mi beceremiyoruz, biz o seviyede değil miyiz diye düşündüğüm zaman daha önceki çalıştığımız takımlarda şampiyonluklar kazanmış, şampiyon olan takımlar kurmuş, geçen sene gittiğimiz Osmanlıspor’a yeter ki bu takım kümede kalsın denilen bir yerde playoff oynamış bir takımın teknik ekibisiniz... Ama buradaki süreci bir türlü bütün uğraşlarımıza rağmen geriye döndüremiyoruz. Bizim etki edemediğimiz birçok şey oluyor saha içerisinde. Bundan dolayı da çok üzgünüm, çok da mahcubum. İnanın birçok akşam uyuyamıyorum. Nasıl değişim yaşatabiliriz, neler yapabiliriz, hem saha içinde hem saha dışında araştırmaları yapıyoruz. Bu süreci yaşamış takımlarla alakalı geçen süreci takip ediyoruz. Bununla ilgili üzerimize düşen ne varsa fazlasıyla yapıyoruz” diye konuştu.



“Bazen dibe vurmak tekrar sıçramak adına önemlidir”

İnançlı insan olduğunu ve herkesin maneviyatı yaşaması gerektiğini söyleyen Özköylü, “Bazen en dibe vurmak, tekrar sıçramak adına önemlidir. İyi bir fırsattır. Hem kulüp adına hem bizim adımıza bunu böyle bir fırsat olarak değerlendireceğiz. Biz inançlı insanlarız. Allah iyi gününde kulum ne kadar sabretti, ne kadar şükretti; kötü gününde o şükrü tekrarlıyor mu, sızlanıyor mu onu görmek istiyor belki. Ben böyle düşünüyorum. İnançlı insanlar olarak bu maneviyatı da güçlü bir şekilde yaşamamız lazım. Herkesin bunu yaşaması lazım. Allah hepimizin yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı.

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