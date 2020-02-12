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Osman Özköylü: Benim antrenörlük hayatımda hiç böyle bir süreç yok

DHA

TFF 1'inci Lig'in son sırasında yer alan Boluspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, "Hakikaten çok enteresan, değişik bir süreç yaşıyoruz. Benim antrenörlük hayatımda hiç böyle bir süreç yok" dedi.

TFF 1'inci Lig'in son sırasında yer alan Boluspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, "Hakikaten çok enteresan, değişik bir süreç yaşıyoruz. Benim antrenörlük hayatımda hiç böyle bir süreç yok" dedi.
Boluspor son yılların en kötü sezonunu yaşıyor. TFF 1'inci Lig'de son sırada yer alan Boluspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, haftalık düzenlediği basın toplantısında üzerlerindeki baskının saha içinde takımı etkilediğini belirterek, "Maalesef çok istemediğimiz ve bir türlü aşamadığımız bir süreç yaşıyoruz. Tabii ki bundan dolayı hepimiz üzgünüz, mutsuzuz. Şehrimizin, camiamızın üzüntüsünden dolayı, onları fazlasıyla üzdüğümüz için, bir türlü istenilen geri dönüşü yapamadığımız için gerçekten biz de çok üzgünüz. Haftalardır oyuncu arkadaşlarımızla tekrar ayağa kalkabilmek adına, tekrar iyi sonuçlar alıp bir an önce Boluspor'u olması gereken yerlere çıkarmak için büyük bir özveriyle gayret ediyorum. Ama üzerimizde öyle bir enteresan baskı var ki, haftalardır tüm mücadelemize rağmen belli maçlar hariç, birçok maçta iyi mücadele edip iyi oynamamıza rağmen arzu edilen galibiyeti alamamaktan dolayı hepimizin üzerinde bir baskı oluşuyor. Bu baskının saha içerisinde takımı etkilediğini belli noktalarda çok rahat görebiliyorsunuz" diye konuştu.
"İNANIN UYUYAMIYORUM"
Teknik ekibiyle Osmanlıspor'da yaşadıkları süreci de anlatan Özköylü, Boluspor'un içinde bulunduğu durum nedeniyle çok üzgün olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:
"Hakikaten çok enteresan, değişik bir süreç yaşıyoruz. Benim antrenörlük hayatımda hiç böyle bir süreç yok. Ben aynı teknik direktörüm, teknik ekibim aynı, antrenmanlarımız aynı, taktiksel planımız aynı. Osman Özköylü ekibi olarak geçen sene Osmanlıspor'a gittiğimizde orada da artık dibe vurmaya yakın bir takım vardı. Liderle aradaki puan farkı 18'di. Gittikten sonra 12 maçta 11 galibiyet, 1 beraberlik aldık, lider olduk. Bu işi biz mi yapamıyoruz, biz mi beceremiyoruz, biz o seviyede değil miyiz diye düşündüğüm zaman; daha önceki çalıştığımız takımlarda şampiyonluklar kazanmış, şampiyon olan takımlar kurmuş, geçen sene gittiğimiz Osmanlıspor'a, yeter ki bu takım kümede kalsın denilen bir yerde Play-Off oynamış bir takımın teknik ekibisiniz ama buradaki süreci bir türlü bütün uğraşlarımıza rağmen geriye döndüremiyoruz. Bizim etki edemediğimiz birçok şey oluyor saha içerisinde. Bundan dolayı da çok üzgünüm, çok da mahcubum. İnanın birçok akşam uyuyamıyorum. Nasıl değişim yaşatabiliriz, neler yapabiliriz, hem saha içinde hem saha dışında araştırmaları yapıyoruz. Bu süreci yaşamış takımlarla alakalı geçen süreci takip ediyoruz. Bununla ilgili üzerimize düşen ne varsa fazlasıyla yapıyoruz."
"BAZEN EN DİBE VURMAK TEKRAR SIÇRAMAK ADINA ÖNEMLİDİR"
İnançlı bir insan olduğunu ve herkesin maneviyatı yaşaması gerektiğini söyleyen Özköylü açıklamasının son bölümünde şunları dedi:
"Bazen en dibe vurmak, tekrar sıçramak adına önemlidir, iyi bir fırsattır. Hem kulüp adına hem bizim adımıza bunu böyle bir fırsat olarak değerlendireceğiz. Biz inançlı insanlarız. Biz geçen sene Allah bize öyle bir süreç nasip etti ki, 12 maçta 11 galibiyet, 1 beraberlik almış ve liderliğe yükselmiş bir takımın teknik direktörüyüm. Bugün de 12 maçlık süreçte galibiyet alamayan bir takımın teknik direktörüyüm. O gün ne kadar çok şükrediyorsak bugün de o kadar şükredeceğiz. Allah iyi gününde kulum ne kadar sabretti, ne kadar şükretti; kötü gününde ne kadar o şükrü tekrarlıyor, sızlanıyor mu, onu görmek istiyor belki. Ben böyle düşünüyorum. İnançlı insanlar olarak bu maneviyatı da güçlü bir şekilde yaşamamız lazım. Herkesin bunu yaşaması lazım. Allah hepimizin yardımcısı olsun."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Osman Özköylü'nün açıklamaları

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