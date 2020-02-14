Otoyolda durdurulan otomobilde 303 gram kokain ele geçirildi

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BOLU'da, TEM Otoyolu'nda şüphe üzerine durdurulan otomobilde 303 gram kokain ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda, bir otomobili 'şüphe' üzerine durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, 303 gram kokain ele geçirildi. Polis, otomobilde bulunan İ.B. (31) ve F.D.'yi (46) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.





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