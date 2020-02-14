Bolu’da 303 gram kokainle yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi

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Bolu’da TEM Otoyolu üzerinde polis ekiplerince yapılan operasyonda 303,57 gram kokain ile yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu illerinden İstanbul’a uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, TEM Otoyolu Bolu geçişinde olduğu tespit edilen şüpheli araca operasyon düzenledi. Otoyol üzerinde durdurulan otomobilde yapılan aramada, aracın özel bölgesine gizlenmiş halde 303,57 gram kokain ele geçirildi. Araçta bulunan İ.B. (31) ve F.D. (46) isimli şahıslar gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen 2 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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