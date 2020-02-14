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Bakan Yardımcısı Yavuz: Bolu için güzel yatırımlarımız olacak

DHA

KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Bolu'nun turizm altyapısının ve kültürel mekanlarının geliştirilmesi için yeni atılımlar olacağını belirterek, "Bolu için kısa zamanda güzel işler yapacağız, güzel yatırımlarımız olacak" dedi.

KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Bolu'nun turizm altyapısının ve kültürel mekanlarının geliştirilmesi için yeni atılımlar olacağını belirterek, "Bolu için kısa zamanda güzel işler yapacağız, güzel yatırımlarımız olacak" dedi.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, çeşitli programları kapsamında Bolu'ya geldi. Bakan Yardımcısı Yavuz, ilk olarak Bolu Valiliği'ni ziyaret etti. Yavuz, daha sonra AK Parti Bolu İl Başkanlığı'na geçti. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı Yavuz, "Bolu en güzel illerimizden, Allah'ın nimeti, muhteşem bir şehir. Kültür ve Turizm Bakanlığı için önemli bir şehir. Hem turizm anlamında hem sportif faaliyetler anlamında hem kültür alanlarıyla bir de gastronomisiyle çok kıymetli bir yer. Biz Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak her zaman Bolu'yu destekledik. Yeni dönemde de Bolu'nun turizm altyapısının ve kültürel mekanların geliştirilmesi için yeni atılımlarımız olacak. Sayın Valimiz Ahmet Ümit ile de istişarelerimiz oldu. Sayın vekillerimiz ile Ankara'da sürekli çalışıyoruz. Bolu'da neyi daha iyi yapabiliriz, noktasında sürekli bir istişare halindeyiz. Belediye başkanlarımız da sahada çok aktif. Talepleri daha hızlı bir şekilde çözmek için çalışıyoruz. Sorunları sizin bize hızlıca iletmeniz, el ele vermemiz önemli. Müteşebbislerimiz aktif. Bolulular çalışkan insanlar" diye konuştu. 
Bolu'nun daha iyi yerde olmasını istediklerini belirten Bakan Yardımcısı Yavuz, "Bolu zaten iyi bir yerde ama neden daha iyi bir yerde olmasın, bunun için buradayız. Sayın valimizden, belediye başkanlarımızdan, vekillerimizden gerekli bilgileri aldık. İnşallah Bolu için kısa zamanda güzel işler yapacağız, güzel yatırımlarımız olacak" dedi. 

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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