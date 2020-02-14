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Yaylada elektriksiz kalan aile için seferber oldular

DHA

BOLU'da, Kasaplar Yaylası'nda bir ailenin evindeki elektriğin kesilmesi nedeniyle ekipler, seferber oldu. İl Özel İdaresi çalışanları, yaylanın yollarını açarken, elektrik dağıtım şirketi ekibi de ailenin evine yeniden elektrik verilmesini sağladı.
Bolu'da, son günlerde yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar yağışıyla yaklaşık 1,5 metre kar kalınlığının oluştuğu Kasaplar Yaylası mevkisindeki elektrik direğinin üzerine ağaç devrildi. Bunun üzerine yaylada bulunan evlerin elektriği kesildi. Kış mevsimi nedeniyle yaylada yalnızca bir ailenin yaşadığı öğrenildi. Başka evleri olmadığı için yaylada yaşayan Yılmaz çifti, elektriksiz geçirdikleri 4 günün sonunda İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istedi. İş makineleriyle yolun açılmasının ardından elektrik dağıtım şirketi ekipleri, yaylaya yeniden enerjinin verilmesi için harekete geçti. Ekipler, ağacın devrilmesi sonucu hasar gören elektrik direğini onararak, yaylaya yeniden enerji verilmesini sağladı.
İl Özel İdaresi ve elektrik dağıtım şirketi personeline teşekkür eden İbrahim Yılmaz, "4 gün boyunca elektrik olmadı. Yol açılmadı. Kepçeler de ulaşamadı. Mağdur kaldık burada. İşe gidemedik. Bütün ekiplere teşekkür ederiz" dedi.
Elektrik dağıtım şirketinin Bolu sorumlusu Levent Şimşek ise "Yolun açılmasının ardından ekip arıza noktasında bir ağacın devrilerek alçak gerilim şebekesinin iletkenlerinin hasar gördüğünü tespit ettiler. Hemen çözüm üreterek, zorlu koşullar olsa da yaklaşık 1,5 metre karın içinde ulaşım sağlayarak zor şartlar altında ailemizin tek başına ikamet ettiğini öğrendik. Mağduriyeti gidermek için tüm ekiplerimizi seferber ederek kısa süre içinde enerjimizi verdik. Ailemiz de onun mutluluğunu yaşadı" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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