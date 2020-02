AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: “Türkiye 2021 yılından itibaren her ay 6 tank üretecek” “Nükleer santral demek 1. Lig’den Süper Lig’e çıkmak demek”

Bolu'da bir programdaki konuşmasında Kocaali ve Karasu'nun tüm fındığının bir tank alamadığına değinen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Türkiye 2021 yılından itibaren her ay 6 tank üretecek” dedi.

AK Parti Bolu İl Başkanlığı İl Danışma Meclis Toplantısı, yüzlerce partilinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, AK Parti Bolu Milletvekilleri Fehmi Küpçü ve Arzu Aydın katıldı. Açılış konuşmasını AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay’ın yaptığı toplantıda partililere hitap eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Türkiye’nin 2023 yılına kadar yapacağı önemli projelerden bahsetti. Konuşmasında Cumhuriyet Halk Partisi’ni de eleştiren Yavuz, “Kocaali ve Karasu’nun tüm fındığını toplasak ve gemiyle Almanya’ya göndersek bir tane tank alamıyoruz. Tank o demek. Biz milli savunma sanayimizi yüzde 20’lerden yüzde 70’lere çıkardık. Bu kadar net. Hiç ötesi berisi yok. Türkiye 2021’den itibaren her ay 6 tane o tanktan üretecek. 2021 yılında onun banttan indiğini göreceğiz. 2022 yılında yerli otomobilimizin indiğini göreceğiz" dedi.



“İki nükleer santral demek, her yıl 7.4 milyar dolar doğalgaza para vermemek demek”

2023 yılında nükleer santralin bir kısmının devreye alınacağını ifade eden Yavuz, "Nükleer santral ne demek biliyor musunuz? Nükleer santral demek 1. Lig'den Süper Lig’e çıkmak demek. 2023 yılında bir bölümü açılıyor. Sonra diğer bölümleri, sonra da başka nükleer santrallerin yapımı söz konusu olacak. İki tane nükleer santral çıkardığımız gün Türkiye’nin elektriğinin yüzde 30’unu karşılıyor. Yüzde 30 elektrik karşılamak demek, her yıl 7.4 milyar dolar doğalgaza fazladan para vermememiz demek. Bu para esnafımızın, köylümüzün, çiftçimizin, memurumuzun, işçimizin cebine girecek. CHP gitmesin diye uğraşıyor. Nasıl bu parayı tökezletirim, yeter ki bu para tökezlesin, gitsin, hatta Türkiye’de düşse zarar yok diyecek kadar vahim bir kafa yapısına sahip bir parti var karşımızda. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi tek değişmeyen ana muhalefet partisi. İnşallah bu millet onu da değiştirecek” diye konuştu.

