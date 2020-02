AK Partili Yavuz: 2021 yılında milli tank banttan inecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "2021 yılında milli tank banttan inecek. Biz milli sanayimizi, savunma sanayimizi yüzde 20'lerden 70'lere çıkardık" dedi.

AK Parti Bolu İl Başkanlığı'nın 70'inci İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, AK Parti Milletvekilleri Fehmi Küpçü ve Arzu Aydın ile AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay ve partililer katıldı. Türkiye'nin milli sanayisinin yüzde 20'lerden 70'lere çıktığını söyleyen Yavuz, "2021 yılında milli tank banttan inecek. Biz hesap ettik. 'Bu fındıkla tank karşısında bir mukayese yapalım' dedim. Sakarya, Kocaeli ve Karasu'nun tüm fındıklarını toplayıp, gemilere yükleyip Almanya'ya göndersek bir tank kadar etmiyor. Biz o milli sanayimizi, savunma sanayimizi yüzde 20'lerden 70'lere çıkardık. Bu kadar net. Şimdi de işte o tanktan her ay 6 tane 2021'den itibaren üretecek Türkiye. Bu az bir şey mi? 2021 yılında onun banttan indiğini göreceğiz. 2022 yılında yerli otomobilimizin banttan indiğini göreceğiz. 2023 yılında nükleer santralin bir kısmının devreye alındığını göreceğiz. 2023 yılında bir bölümü açılıyor. Sonra diğer bölümleri açılıyor. Sonra da diğer nükleer santrallerin yapımı söz konusu olacak. 2 tane nükleer santral çıkarttığımız gün Türkiye'nin yüzde 30 elektriğini karşılıyor. Yüzde 30 elektrik karşılamak demek her yıl 7.4 milyar dolar doğalgaza fazladan para vermememiz demek" dedi.

Gezi olayları sırasında karşı çıkılan projeleri hatırlatan Ali İhsan Yavuz, "Ne dediler nükleer santralden vazgeçin, Kanal İstanbul'dan vazgeçin, üçüncü havaalanından vazgeçin. Senin derdin ağaç mı? Beş tane ağaç sadece yerinden sökülüp, başka yere götürülmüştü. Ağacı küçümsemek için söylemiyorum ama bizim 43 milyar TL'yi şuraya koysak ne kadar bir yer kaplar. Biz her yıl bu parayı ateşe veriyoruz. Biz her yıl elektrik üretmek için bu parayı ateşe veriyoruz" diye konuştu.

Yavuz, 2023 yılında nükleer santralin bir bölümünün faaliyete geçmesiyle Türkiye'nin artık birinci ligden süper lige çıkacağını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Fransa'da 58 tane nükleer santral, Amerika'da 104 tane, Almanya'da 16 tane var. Rusya'da 30 tane var. Kore'de 28 tane var. Var da var. Gördüğünüz gibi süper ligdeyiz iddiasında bulunan her ülkede var. Bizim şurada yanı başımızdaki Ermenistan'da var. Ama bize gelince yapma. Yapma diyenler CHP zihniyetine sahipler. CHP demek artık yalancılık demek. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan darbe gecesi canını ortaya koyarken, tankların arasından tıpış tıpış sıyrılıp, keyifli odalarda maç izler gibi televizyon izlemek demek."



