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Boluspor - Ümraniyespor maçının ardından Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü: “Futbol hayatımda ...

İHA

TFF 1. Lig'in 22. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan Boluspor Ümraniyespor karşılaşması 11'lik beraberlikle sonuçlandı. Maç sonunda iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Boluspor - Ümraniyespor maçının ardından Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü: “Futbol hayatımda böyle bir durumla hiç karşılaşmadım” Ümraniyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar: “Alınan 1 puan bizim için çok önemli”

TFF 1. Lig’in 22. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan Boluspor Ümraniyespor karşılaşması 11’lik beraberlikle sonuçlandı. Maç sonunda iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.
Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, skorun futbolla izah edilemeyeceğini ifade ederek, “Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Futbol hayatımda böyle bir durumla hiç karşılaşmadım. Bu kadar şanssızlık, bu kadar talihsizlik, rakibin maç boyu pozisyonu bile yok. İlk yarı vurdukları bir kafa şutu var. İkinci yarı yediğimiz gol var. Onun dışında sahada çok iyi mücadele eden, çok iyi koşan, kazanmak için her şeyini ortaya koyan bir Boluspor takımı var. İnançlı bir oyuncu grubu var. Bu ağır sahada inanılmaz bir performans, inanılmaz bir istek. Herkes çok istiyor. Ama artık bununla oyunla, taktikle izah edilecek bir durumu olmadığını düşünüyorum. Bu iş başka bir şey artık. Son 3 haftadır öne geçiyoruz, kazanamıyoruz. Puan kaybediyoruz. Kırmızı kart oluyor. Maç içerisindeki hakem kararlarında çok enteresan şeyler oluyor. Kaç haftadır bunu yaşıyoruz. İnsan üzülüyor. Niye biz hep eziliyoruz. Mağdur oluyoruz. Bizim her pozisyonumuz geçen Altay maçında da bu maçta da sürekli sarı kartla cezalandırılıyor. Rakip yaptığı zaman hiç kart gösterilmiyor. Ne yapılmak istendiğini çözemedim” dedi.

“Nutkum tutuldu”
Sahada her şeyi yaptıklarını ancak istedikleri sonucu alamadıklarını belirten Özköylü, “Her şeyi yapıyoruz, her şeyi deniyoruz. Oyuncularımız iyi niyetli, bizler iyi niyetliyiz. Ama neden bunlar başımıza geliyor. Başka bir şey mi var? Orasını da anlamış değilim artık. Puan kaybedersiniz, berabere kalırsınız, iyi oynamazsınız, rakip üstün olur, pozisyonlar verirsiniz. Bugün ortadaki oyunu herkesin gördüğü gibi. Bugün sahada çok iyi bir Boluspor vardı. Çok iyi mücadele eden bir Boluspor takımı var. Bir atak, bir ufak ihmal bize gol oluyor. Geçen hafta aynı şey Altay maçı, ondan önce Erzurum maçı veya diğer maçlar. Gerçekten nutkum tutuldu. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Ne anlatacağımı da bilemiyorum. Ben takımımın oynadığı oyundan, verdiği mücadeleden çok memnunum. Bu işin hakkı galibiyet olmalı. Erzurum maçında da, geçen haftaki Altay maçında da öyle, son bölümdeki Adana Demir maçında da böyle. Biz ligin sonundaki bir takım gibi aciz, teslim olmuş, kabullenmiş bir takım değiliz. Oyun olarak da rakiplerden üstünüz. Mücadele olarak da her şey var. Ama bir türlü sonucu alamıyoruz. Artık, Allah bize bir şeylerin cezasını mı çektiriyor diyorum. Birilerinin alması gereken bir ceza var. Birileri sonuç çıkarması gerekiyor. Yani ah mı aldık? Kulüp mü ah aldı? Biz mi ah aldık? Başka izah edecek bir noktaya gelemedim. Artık ben işin farklı boyutundayım. Bugün sahada bir kişi bana ‘Boluspor takımı rakipten kötü oynadı’, bu adam futbolu bilmiyor demektir. Biz her noktasında gayretli bir takım, mücadele eden bir takım, iyi oynayan bir takım, pozisyona giren bir takım. Ama biz atamıyoruz. Rakip bir pozisyon buluyor, atıyor. Haftalardır bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Artık Allah sonumuzu hayır etsin. Allah yardımcımız olsun. Başka söyleyecek hiçbir şey yok” ifadelerini kullandı.

Ümraniyespor cephesi
Ümraniyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, deplasmanda alınan 1 puanın önemli olduğunu belirterek, “Öncelikle takımımı tebrik ediyorum. 10’dan geri gelmek kolay değil. Böyle zor bir deplasmanda, zor bir zeminde son şanslarını iyi değerlendirmek isteyen bir Boluspor karşısında bana göre önemli bir puan aldık. Bizim için de bu bir başlangıç diye düşünüyorum. 3 günlük bir antrenmanla çıktık ama takımın reaksiyonu bize karşı çok önemliydi. İyi bir mücadele bekliyorduk ama devrenin sonuna doğru yediğimiz gol moralimizi biraz bozsa da oyuncular ikinci yarı önemli mücadele verdiler. Oyuna sonradan soktuğumuz oyuncular katkı sağladılar. Kazanabilirdik de ama berabere bitti. Buradan alınan 1 puan bizim için çok önemli” şeklinde konuştu.

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