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Parmaklarını kaybetti ama üretmekten vazgeçmedi

DHA

BOLU'da, 25 yıl önce geçirdiği iş kazası nedeniyle sol elindeki 3 parmağını kaybeden Mehmet Aktulan (76), ilerleyen yaşına rağmen marangozluk mesleğine devam edip, ailesini geçindiriyor. Aktulan kendi evinin altına kurduğu atölyede ürettiği kaşık, sehpa gibi ahşap ürünlerini pazarlarda satıyor.

BOLU'da, 25 yıl önce geçirdiği iş kazası nedeniyle sol elindeki 3 parmağını kaybeden Mehmet Aktulan (76), ilerleyen yaşına rağmen marangozluk mesleğine devam edip, ailesini geçindiriyor. Aktulan kendi evinin altına kurduğu atölyede ürettiği kaşık, sehpa gibi ahşap ürünlerini pazarlarda satıyor.
Dörtdivan´ın Yavaş köyünde dünyaya gelen Mehmet Aktulan, yokluk içinde 2 göz odalı bir evde büyüdü. Aktulan, zorlukla geçen çocukluk hayatının ardından askere gidip geldikten sonra 15 yıl boyunca Ankara´ya gidip inşaatlarda çalıştı. Kazancından memnun olmayan Aktulan, köyüne geri döndü. Ancak köyünde iş olmayınca Bolu merkeze yerleşip,1980´li yıllarda Dodurga Mahallesi'ndeki evinin altına küçük bir marangoz atölyesi açtı. Yalnızca bir makineyle mesleğine başlayan Aktulan, 25 yıl önce iş kazası geçirerek sol elindeki 3 parmağını kaybetti. Aktulan buna rağmen üretmekten vazgeçmedi. 5 çocuk babası Aktulan, 40 yıldan bu yana ürettiği ürünlerini pazarda satarak ailesinin geçimini sağlıyor.
PLASTİK ÇIKINCA AHŞABA İLGİ AZALDI
Mesleğine ahşap kapı ve pencere yaparak başladığını anlatan Mehmet Aktulan, zamanla plastiğin çıkmasıyla ahşaba ilginin azaldığını ifade ederek, "Eskiden çok iyiydi işlerimiz. Gece yarılarına kadar çalışırdım. Makineden çıkan talaşları samanlık gibi atölyenin arkasına yığardım. O günler bitti. Ben de artık bittim yaşım ilerledi. Ben gezmeyi sevmiyorum. Kahvehane bilmem. Namazımı kılar işlerimi yaparım. Yaptıklarımı pazara gidip satıyorum. Burayı bilenler de buraya gelip alıyor. Satışlarım iyi şu anda. Yaptığımı satıyorum hemen. Bu işe atölyelerde çıraklık falan yaparak başlamadım. 'Ben bu işi yaparım' dedim. 'Kendime güveniyorum' dedim.  Yaptım, başardım bugünlere kadar geldim." dedi.
'ELİMİ KİME UZATSAM TUTAR, İYİ BİR ÜN BIRAKTIM MEMLEKETTE'
25 sene önce geçirdiği iş kazası sonucu sol elindeki 3 parmağını kaybettiğini hatırlatan Aktulan, "Elimi keseli 25 sene oldu. Doktor 'Seni malulen emekli yapayım, sen elini kaybettin' dedi. Ben de malulen emekli olmak istemedim. İş yeri kendimin, işçilerim var. Ben de onların başında durup yaptıracağımı söyledim. Elim sarılı şekilde işçilerle ilgilendim. İnşaatlara gidip başlarında durdum. Birkaç sene öyle idare ettim. Ondan sonra yine aynı şekilde elimi kullanmaya başladım. Hala daha çalışıyorum. Kazadan sonra 1 sene falan sıkıntım oldu ama aksamadı. Herkes beni sever. Elimi kime uzatsam tutar. Değerim vardır. Bu dünyada iyi bir ün bıraktım memlekette. Hayatımı tamamen bu işten kazandım" diye konuştu.
'ÇOCUKLUĞUM ZORLUKLARLA GEÇTİ'
Mehmet Aktulan, mesleği sayesinde ailesini rahat ettirdiğini ifade ederek, "Ankara'ya inşaatlara gidip gelirken, yazın çalışıp kışın yiyorduk. Yol paramı rahmetli babamdan alıyordum. Böyle bunun sonu ne olacak? dedim. Bu işi artık bırakıp, marangozluğa başladım. Kendi başıma başladım. Bu sene de çalışırım ondan sonra köyde yaşayacağım. Köye ev yaptım oraya taşınacağım. Traktör de aldım. Yazları köye gidiyorum. 2 senedir de ekip biçiyorum. Allah nasip etti hacca da gittim, geldim. Şu dünyada şunu yapamadım, bunu edemedim diyecek bir şeyim kalmadı. Ne istediysem yaptım. Allah da her şeyi nasip etti. Bir şeye de merakım kalmadı" diye konuştu. 

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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