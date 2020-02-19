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(Görüntülü) Afganistan'dan tedavi için geldi

DHA

AFGANİSTAN uyruklu 3 çocuk annesi Arzu Rasa (27) yakalandığı siroz hastalığına Türkiye'de çare bulunabileceği umuduyla Bolu'ya yerleşti. Aldıkları geçici oturma izniyle 5 aydır Bolu'da oturan aile maddi zorluklar yaşamaya başlayınca komşuları ve hayırseverler destek verdi. Arzu Rasa, Türkiye'de karaciğer nakli olup sağlığına kavuştuktan sonra ülkesine geri dönmeyi istiyor. Afganistan uyruklu Arzu Rasa'ya 4 yıl önce Afganistan'da siroz teşhisi konuldu. Arzu Rasa, eşi Mohammed Ramin Rasa ve çocuklarıyla birlikte tedavi için Pakistan'a gitti. Ancak Pakistan'da hastalığına çare bulunamadı....

AFGANİSTAN uyruklu 3 çocuk annesi Arzu Rasa (27) yakalandığı siroz hastalığına Türkiye'de çare bulunabileceği umuduyla Bolu'ya yerleşti. Aldıkları geçici oturma izniyle 5 aydır Bolu'da oturan aile maddi zorluklar yaşamaya başlayınca komşuları ve hayırseverler destek verdi. Arzu Rasa, Türkiye'de karaciğer nakli olup sağlığına kavuştuktan sonra ülkesine geri dönmeyi istiyor. Afganistan uyruklu Arzu Rasa'ya 4 yıl önce Afganistan'da siroz teşhisi konuldu. Arzu Rasa, eşi Mohammed Ramin Rasa ve çocuklarıyla birlikte tedavi için Pakistan'a gitti. Ancak Pakistan'da hastalığına çare bulunamadı. Pakistan'daki doktorlar Rasa ailesine Türkiye ve Hindistan'da sağlık sektörünün daha gelişmiş olduğunu, bu ülkelerdeki hastanelerde hastalığın tedavi edilebileceğini söyledi. Mohammed Ramin Rasa, yaptığı araştırmada Türkiye'de sağlık sisteminin daha gelişmiş ve yaşamın daha ucuz olduğunu öğrendi. Rasa ailesi 3 çocuğu ile birlikte 5 ay önce Türkiye'ye geldi. Bolu'ya yerleşen aile 6 aylık geçici oturma izni aldı. Türkiye'de yapılan tetkiklerde genç kadının siroz hastalığı nedeniyle karaciğerinin büyük zarar gördüğü ve nakil olması gerektiği ifade edildi. Genç kadına ayrıca yüzde 95 engelli raporu verildi.  Bolu'da 5 aydır yaşayan aile hazırda bulunan paralarının bitmesiyle zorluk yaşamaya başladı. Ülkesinde oto elektrik işleri yapan baba Mohammed Ramin Rasa iş bulamadı ve aile maddi zorluklar çekmeye başladı. Ailenin yaşadığı zorlukları gören komşuları ve hayırseverler onlara yardım etti. Eve halı, perde, çamaşır makinesi, buzdolabı ve çeşitli eşyalar getirildi. Aileye ayrıca erzak yardımı yapıldı. Bolu Belediyesi de aşevinden aileye sıcak yemek sağladı. Afgan aile şimdi 6 aylık aldıkları oturma izni dolmadan, evin annesi Arzu Rasa'ya uygun karaciğer naklinin sağlanmasını istiyor. EŞİMİN AMELİYAT OLMASI LAZIM Baba Mohammed Ramin Rasa, eşinin ilaçlarını almakta zorlandığını ifade ederek, "Eşim hasta. Siroz hastalığı var. Onun ameliyat olması lazım. Ben burada iş bulamıyorum. 3 çocuğum okula gidiyor. İlaç parası çok ona da yetişemiyorum. Alamıyoruz ilaç" dedi. SAĞLIĞINA KAVUŞUP, ÜLKESİNE DÖNMEK İSTİYOR Arzu Rasa da hastalığının çok ilerlediğini ve çocuklarına annelik yapamadığını ifade etti. Genç kadın, karaciğer nakliyle sağlığına kavuşabileceğini ancak yabancı uyruklu olmaları nedeniyle kendilerine nakil yapılamadığını söyledi. Türkiye'de sağlığına kavuşup, ülkesine dönmek istediğini belirtti. YATACAK YATAKLARI, OTURACAK KOLTUKLARI YOKTU Aileye yardımcı olan hayırseverlerden Selahattin Demir ise bir çok kişinin eşya ve erzak yardımı yaptığını belirterek, "Türkiye'ye gelen Afgan Türkü bir aile. Bizim durumlarından yaklaşık 1 hafta önce haberimiz oldu. Arkadaşlarımızla, eşlerimizle beraber elimizde avucumuzda ne varsa yardımda bulunduk. Yatacak yatakları, oturacak koltukları yoktu. Evde yiyecek, içecek yoktu. Biz yardımcı olduk. Görenin içi sızlardı. Şu anda ev yaşanabilecek hale geldi. Çocukların kıyafetlerini, okul giderlerini, anne ve babaların ihtiyaçlarının bir kısmına yardımcı olduk. Babaya iş aramaya başladık. Elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz. Yakacak yardımı da yapıyoruz." diye konuştu. Demir karaciğer nakli yapılmasını isteyerek, şöyle devam etti: "Anne siroz hastası ve 27 yaşında. Fakat imkanları olmadığı için yapılamıyor ameliyat. Hatta yüzde 95 engelli raporu bile var. Çocukların okulları ile ilgileniyoruz. Her gün buraya gelip gidiyoruz. İlaç masrafları oluyor. Ev kira. Biz anne için karaciğer nakli yapılmasını istiyoruz. Buradan yetkililere çağrımız olsun. Buraya sadece tedavi amaçlı gelmişler. Sadece Mohammed eşinin hastalığı için çarenin Türkiye'de olduğunu öğrenmiş. Onun için buraya gelmişler. Anne haftanın 7 gününün 5 gününü hastanede geçiriyor. Aş evinden sıcak yemek geliyor. Anne büyük zorluklar yaşıyor, ağzından burnundan kanlar geliyor. Durumu çok acil." 

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