Bolu Dağı’nda sağanak ve sis etkili oluyor Bolu Dağı’nda görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü

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Bolu’da, D100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde etkili olan sağanak yağış ve sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Bolu’da, sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış ve sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Özellikle D100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Sis nedeniyle sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları yönünde uyarılıyor.

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