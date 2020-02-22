Bolu Dağı'nda sis ulaşımı yavaşlattı

BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde etkili olan yoğun sis ulaşımı etkilerken, görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Bölgede aralıklarla kar yağışı da etkili oluyor.

Bolu Dağı'nda yoğun sis etkili oldu. D-100 Karayolu'nun Bakacak, Seymenler ve Elmalık mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Yol kenarlarındaki sis lambaları yakılarak, görüş mesafesi artırılmaya çalışıldı. Sürücüler, sis nedeniyle araçlarıyla düşük hızda ilerlerken, bölgede zaman zaman hafif şekilde kar yağışı da etkili oldu.



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