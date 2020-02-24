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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: Dışa bağımlılığı yüzde 30'lara indirdik

DHA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı İnsansız Hava Aracı (İHA) ve helikopter imal ettiğimizi söyleyip, "Mühimmatımızı geliştirdik, çeşitlendirdik. Piyade tüfeğimiz bile yoktu. Milli Piyade tüfeğimizi yaptık. Dışa bağımlılığı yüzde 30'lar seviyesine indirdik. Bu imalatları yaparak çok kıymetli operasyonları Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerçekleştirmiştir" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, partisinin Bolu Merkez ilçe 7'nci Olağan Kongresi'ne katıldı. İl Kültür Turizm Müdürlüğü'nün salonunda gerçekleştirilen kongreye Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı'nın yanı sıra AK Parti Bolu Milletvekilleri Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü, AK Parti Merkez ilçe Başkanı ve tek liste ile yeniden aday olan Kazım Konak ile partililer katıldı.
'TÜRKİYE'NİN BÜTÇESİNİ BÜYÜTTÜK'
Kongrede konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, iktidara geldiklerinde Türkiye'nin bütçesini büyüttüklerini, "Bütçe milletin, hazine milletin. Hükümetler, milletin hazinesini, bütçesini proje yapıp onlara tahsis etmekten ibaret faaliyetlerle yetinemezler. Hükümet, milletin hazinesini büyütecek. Orayı çoğaltacak. Kaynaklar sınırlıysa artıracak. 70 sente muhtaç bir ülkeyi aldık, gece gündüz demeden, 'Durmak yok yola devam' diyerek Türkiye'nin bütçesini büyüttük. İhtiyaçları gidermek için öncelikleri belirledik. Bütçe imkanlarını bu önceliklere tahsis ederek Türkiye'yi bulunduğu yere taşıdık. Türkiye yönetimi devraldığımız tarihte ne durumdaydı, bugün ne durumda. Aradaki farkı AK Parti hükümetlerinin, AK Parti'nin millet desteğiyle bu ülkeye sağladığı kazanımlardır" diye konuştu.
'TÜRKİYE BU OPERASYONLARLA BÖLGEDE GÜÇLÜ BİR AKTÖR OLDUĞUNU GÖSTERDİ'
Hayati Yazıcı, Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarla, bölgede, dünya ölçeğinde önemli bir aktör olduğunu herkese gösterdiğini ifade ederek, "350 dolayında general rütbesinde subayımız vardı. 160'a yakını FETÖ'den darbe faili olarak ordudan ihraç edilmiş bir orduyla biz tarihin en kıymetli operasyonunu Fırat Kalkanı Operasyonu'nu yaptık. 2018 Ocak ayında ikinci bir operasyon yaptık. Zeytin Dalı operasyonu. 2019 Ekim ayında Barış Pınarı Operasyonu yapıldı. İç ve dış güvenliğimiz açısında çok önemli operasyonlardı. Anlayan var, anlamayan var. Ağzı olan herkesin konuştuğu bir ülkemiz var. Türkiye bu operasyonları yapmak zorundaydı ve bu operasyonlarla bu bölgede dünya ölçeğinde bir aktör, önemli bir ülke olduğunu herkese gösterdi" dedi.
'DIŞA BAĞIMLILIĞIMIZ YÜZDE 70'TEN 30'A İNDİ'
AK Parti ile birlikte Türkiye'nin dışa bağımlılığının yüzde 70'ten 30'a indiğini aktaran Yazıcı, "İktidara geldiğimizde yüzde 70 ihtiyaç bakımından dışa bağımlı bir ülkeydik. İnsansız Hava Aracını İsrail'den alıyorduk. Bakım ihtiyacı olunca sorun, yedek parça ihtiyacı olunca bin bir bahane. İşte şimdi kendimiz ürettik. İşte yeri ve milli olmak bu. Helikopterimiz imal ettik. Denizaltılarımızı devreye koyduk. Mühimmatımızı geliştirdik, çeşitlendirdik. Piyade tüfeğimiz bile yoktu. Milli Piyade tüfeğimizi yaptık. Dışa bağımlılığı yüzde 30'lar seviyesine indirdik. Bu imalatları yaparak çok kıymetli operasyonları Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerçekleştirmiştir" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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