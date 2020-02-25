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Sahte polis, 72 yaşındaki kadını FETÖ korkusu ile dolandırdı Yaşlı kadının tüm birikimini çaldığı ...

İHA

Bolu'da kendini polis olarak tanıtıp FETÖ'nün adamları tarafından hakkında işlem yapıldığını söyleyerek, 72 yaşındaki Düriye Varoğlu'nu dolandırdığı iddia edilen şahıs hakim karşısına çıktı.

Bolu’da kendini polis olarak tanıtıp FETÖ’nün adamları tarafından hakkında işlem yapıldığını söyleyerek, 72 yaşındaki Düriye Varoğlu’nu dolandırdığı iddia edilen şahıs hakim karşısına çıktı.
Olay, 2019 yılının Şubat ayında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bolu’da kaldığı otelden Düriye Varoğlu’nu arayan Turan Ayaz, düşürdüğü kimlik kartı üzerinden FETÖ/PDY'ye bağlı şahısların adına iş yeri açıldığını, çek ve senet işlerine girdiğini söyleyerek korkuttuktan sonra Varoğlu’na ait 1 adet altın kolye, 9 adet çeyrek altın, bin 370 Euro da parasını alarak kayıplara karıştı. Yaşlı kadının dolandırıldığını anlayıp, şahsı şikayet etmesi üzerine Turan Ayaz, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda Malatya’da yakalanarak tutuklandı. Olayın Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasında mağdur Düriye Varoğlu ve tutuklu sanık Turan Ayaz hakim karşısına çıktı.
Duruşmada yaşananları anlatan Varoğlu, “Beni aradı ve başkomser olduğunu söyledi. Nüfus cüzdanımı düşürdüğümü, hakkımda FETÖ’den soruşturma açıldığını söyledi. FETÖ’nün, benim nüfus cüzdanım üzerinden işlem yaptığını ve onlara evdeki para ve altınları vermek gerekiyormuş. Para ve altınları onun gönderdiği kişiye verdim. Beni her iki telefonda da arayarak başka birine haber vermeme de engel oldu. Parayı teslim ederken de telefonda konuşmayı sürdürdü. Şikayetçiyim” dedi.
Mağdurun sözlerinin ardından konuşan sanık Turan Ayaz, yaşlı kadının kendisini başka biri ile karıştırdığını söyleyerek tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti tarafları dinledikten sonra eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihine erteledi.

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