Yaşlı kadını dolandıran sanık: Beni başkasıyla karıştırıyor

BOLU'da, kendini başkomiser olarak tanıttığı Düriye Varoğlu'nu (72) , FETÖ soruşturmasına karıştığı yalanıyla dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan Turan Ayaz'ın yargılanmasına başlandı. Ayaz, yaşlı kadının kendisini başka biriyle karıştırdığını iddia etti.

Dolandırıcılık olayı 2019 yılının Şubat ayında meydana geldi. Bolu'da kaldığı otelden, Düriye Varoğlu'nu arayan Turan Ayaz kendisini polis olarak tanıtıp, 'Kaybettiği kimlik kartı ile FETÖ/PDY'ye bağlı kişiler tarafından adına iş yeri açıldığını, çek ve senet işlerine girildiğini, adının FETÖ' soruşturmasına karıştığını' söyleyerek para ve ziynet eşyalarını istedi. Varoğlu da 1 adet altın kolye, 9 adet çeyrek altın ile bin 370 Euro'yu Ayaz'a verdi. Yaşlı kadın bir süre sonra dolandırıldığını anlayarak, durumu polise bildirdi.

Malatya'da olduğu tespit edilen Turan Ayaz, polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak tutuklandı. Hakkında Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan dava açılan Turan Ayaz'ın yargılanmasına başlandı. Duruşmada hazır bulunan Düriye Varoğlu ifadesinde, "Beni aradı ve başkomiser olduğunu söyledi. Hakkımda FETÖ'den soruşturma açıldığını söyledi. Para ve altınları onun gönderdiği kişiye verdim. Beni telefonlarından arayarak başka birine haber vermeme de engel oldu. Parayı teslim ederken de telefonda konuşmayı sürdürdü. Şikayetçiyim" dedi.

Tutuklu sanık Turan Ayaz ise yaşlı kadının kendisini başka biri ile karıştırdığını savunarak, tahliyesini talep etti. Mahkeme, duruşmayı erteledi.



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