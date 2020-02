Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı: “Bütün maçlar final havasında geçecek”

Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı, ligde kalan maçların tamamının final havasında geçeceğini belirterek, “Yarın Balıkesirspor ile Boluspor tarihinin en önemli maçına çıkacağız” dedi.

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, ligin 24. haftasında kendi evinde Balıkesirspor ile karşılaşacak. Ligde yaşadığı kötü gidişat nedeniyle puan tablosunda 17 puanla son sırada bulunan kırmızıbeyazlı ekip, Teknik Direktör Osman Özköylü yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyor. Son 13 haftadır galibiyet alamayan Boluspor, yarın Balıkesirspor maçından 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.



“Alınacak 3 puan bize moral verecek”

Karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunan Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı, Balıkesirspor maçının tarihi bir maç olduğunu belirterek, “Bu maçta bizim için alınacak 3 puan kalan maçlar için bize moral verecek. Bu hafta İstanbulspor’dan 1 puanla döndük. Takıma biraz moral verdi. Ama artık bu saatten sonra bütün maçlar final havasında geçecek. Yarın ilk maçımıza başlıyoruz. Balıkesirspor’dan 3 puan aldıktan Giresunspor, Keçiören ve Adanaspor maçlarımız var. Bu 4 maç çok önemli. Teknik heyet hazır, futbolcular hazır, herkes istekli ve arzulu. Sakat futbolcumuz da bulunamamakta. Yarın Boluspor’u seven, kötü günlerinde destek olan taraftarlarımızı maça bekliyoruz” dedi.



“Sezona iyi başlayamadık”

Sezona iyi başlayamadıklarını söyleyen Çarıkcı, “13 maçtan beri galibiyetimiz yok. Üzülüyoruz. Diğer takımlara baktığımız zaman çok fazlamız var. Ama maalesef bu sene sezona iyi başlayamadık. Bu sıkıntı devam ediyor. Her şeyimizle teknik heyetimizi ve takımımızı diri tutmaya çalışıyoruz. Moral vermeye çalışıyoruz. Takımdaki öz güveni kazanmamız için yarınki maç bizim için önemli. İnşallah 3 puan alırız ve hafta sonunu rahat geçiririz. Giresun maçını da kazanırız. O yüzden ilk başta bu maçı önemsedik. İnşallah Boluspor yarın tarih yazacak” ifadelerini kullandı.



“Mayıs ayında herkes eleştirisini yapabilir”

Boluspor’un kötü gidişatına yönelik eleştirilere de değinen Necip Çarıkcı, 14 yıllık başkanlık döneminde ilk defa böyle bir sezon yaşandığını ifade ederek, “Mayısı bekleyeceğiz. Mayıs ayında Boluspor ligde kaldığı takdirde herkes eleştirisini yapabilir. Ama mayıs ayına kadar bu takımın iyi gününde de kötü gününde de yanında olsunlar. Taraftarımız bu anlayışı sergilemeye başladı. İnşallah stadı yarın doldururuz. Maçı da alırız. 14 yıllık başkanlık dönemimizde her sene şampiyonluk, playoff heyecan var. İlk defa ben ve yönetim kurulum, Osman hocamız da dahil böyle bir sezonla karşı karşıyayız. Lig daha yeni başladı deseler, şu an bu takım ilk 5’in içinde olur. Takımımız iyi ama moralsizlik, maç kazanamama sendromu var. Artık eskiyi bırakacağız. Mayıs ayında hep beraber ligde kalırız. Nerede hata yaptık, nasıl oldu, niye böyle olduğunu masaya yatırırız. Bu hafta da rakiplerimiz mağlup oldu. İnşallah biz yarın 3 puan aldığımız takdirde bir noktaya geleceğiz. Onun için maça konsantre olmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.