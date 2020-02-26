Bolu'da 3 yolcu otobüsünde 2 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi

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Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)BOLU'da, jandarmanın durdurduğu 3 yolcu otobüsünde, toplam 2 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi. 14 şüpheli gözaltına alındı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, TEM Otoyolu'nun Dörtdivan ilçesi mevkisinde yol uygulaması yaptı. Uygulama sırasında durdurulan 3 yolcu otobüsünde toplam 2 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi. 14 şüpheli gözaltına alındı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2020-02-26 17:35:10



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