Boluspor-Ekol Hastaneleri Balıkesirspor: 1-1

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Murat KÜÇÜK / BOLU (DHA) -

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Murat Erdoğan (xx), Gökhan Memişoğlu (xxx), Selahattin Altay (xxx)

BOLUSPOR: Mosquera (xx)Hayrullah (xxx), İsmail (xxx), Burak (xx), Emre (xx), Cumali (xx), Halilovic (xxx), Mustafa Eskihallaç (xx)(Dk.46 Gökhan xx), Bilal (xxx), Mustafa Durak (xxx), Kidric (xx)(Dk.46 Kubilay Türkyılmaz xx)

EKOL HASTANELERİ BALIKESİRSPOR: Atilla Özmen (xx)Hodzic (xx)(Dk.46 Ezeh xx), Sezer (xx), Batuhan (xx), Berat (xxx), Serdar (xxx), Mrsic (xx), Rahmi Anıl (xx)(Dk. 82 Emir ), Anıl (xx)(Dk. 90 Abdulkadir), Kethevoama (xxx), Otoo (xx)

GOLLER: Dk. 63 Kubilay (Boluspor),Dk.17 Sezer (Ekol Hastaneleri Balıkesirspor)

SARI KARTLAR: Mustafa Durak, Emre Öztürk (Boluspor), Hodzic, Anıl Taşdemir, Abdulkadir Kayalı (Ekol Hastaneleri Balıkesirspor)

Boluspor, TFF 1'inci Lig´in 24´üncü haftasında evinde Ekol Hastaneleri Balıkesirspor ile 1-1 berabere kaldı.

1´inci dakikada gelişen Balıkesirspor´un atağında Rahmi Anıl Başaran´ın ceza sahasından şutunu kaleci Mosquera kurtarmayı başardı.

8´inci dakikada Boluspor´un yaptığı atakta ceza sahası içinden Hayrullah Bilazer´in pasında düzgün bir vuruş yapan Mustafa Eskihellaç´ın şutunu kaleci Atilla Özmen çıkardı.

8´inci dakikada Hayrullah Bilazer´in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Emre Öztürk´ün vuruşunu kaleci Atilla Özmen kornere çeldi.

17´nci dakikada Balıkesirspor´un sağ kanattan geliştirdiği atakta Anıl Taşdemir´in ortasına yükselen Sezer Özmen´in kafa şutunda top ağlara gitti: 0-1.

21´inci dakikada Boluspor´un sağ kanattan gelişen atağında İsmail Konuk´un ortasında Kidric´in kafa vuruşunu kaleci Atilla Özmen çıkardı.

63´üncü dakikada Boluspor´un atağında Bilal Kısa´nın ara pasında topu göğsü ile kontrol eden Kubilay Türkyılmaz´ın düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

Karşılaşma 1-1'lik skorla son buldu.

DHA-Spor Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2020-02-27 18:31:26



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