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Boluspor - Balıkesirspor maçının ardından Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü: “Ne kazanabiliyoruz ne de kaybediyoruz” Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek: “Güzel maç oldu”

İHA

TFF 1. Lig’in 24. haftasında Boluspor, sahasında Balıkesirspor ile 11 berabere kaldı. Maç sonunda iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.
Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, karşılaşmaya kötü başladıklarını ancak beraberliği sağladıktan sonra gol fırsatları yakaladıklarını belirterek, “Sanki böyle klasikleşmiş bir durum haline geldi. Kazanmayı çok istediğimiz ve ihtiyacımız olan bir maçta, oyunculardan özellikle maçtan önce istediğimiz ve söylediğimiz şey, maçın ilk 20 dakikalık sürecin bizim için maçı kazandıracak bölüm olduğuydu. Burada iyi başlamak, diriyken, güçlüyken önde yapacağımız baskı, önde tutacağımız bir top, üreteceğimiz pozisyonlar ve atacağımız bir gol bizim açımızdan maçın seyrini daha iyi hale getirebilirdi. Bunu çok konuştuk ve söyledik. İlk 15 dakika bunun sanki tam tersi oldu. 15 dakika ben bunları hiç söylememişim, hiç istememişim, anlatmamışız gibi başlangıcımız o kadar kötü oldu ki, ilk 15 dakikada 3 tane pozisyon verdik. Arkasından golü yedik. Kötü başlangıç bizi maç içinde daha çok sıkıntıya soktu. Tabi oyuncuların üzerindeki stres, baskı, kazanma zorunluluğu, haftalar azalıyor ve ne kadar iyi takım olursanız olun, ne kadar kaliteli oyuncularınız olursa olsun o baskı herkesin üzerinde olumsuz etki oluşturuyor. O baskının verdiği etkiyle kötü başladık. Geriye düştük. Sonrasında toparlamaya çalıştık. İlk yarı çok istediğimiz gibi olmadı ama yine pozisyonlarımız vardı. İkinci yarı oyuncu değişikliklerinden sonra daha iyi oynamaya başladık. Daha fazla hücum yapmaya başladık. Daha fazla pozisyon üretmeye çalıştık, rakip kalede daha fazla yer aldık. Tabi bunun bir riski de vardı. Gol atmak zorundasınız, maçı çevirmek zorundasınız. Bir veya iki tane tehlikeli pozisyonu oldu Balıkesir’in. Karşımızdaki takım Ümraniyespor ve Giresunspor deplasmanlarını 30 kazanmış, özellikle deplasman ve kontra atak futbol oyunu çok oynayabilen ve önde çok etkili oyunculara sahip bir takım. Öyle olunca arkada zaman zaman sıkıntılar yaşadık. Golü attık. İkinci gol için fırsatlar bulduk ama maalesef atamadık” dedi.

“Sıkıntı çekerek devam ediyoruz”
Özköylü ilginç bir şekilde beraberlik serisinin devam ettiğini ifade ederek, “Ne kazanabiliyoruz, ne kaybediyoruz. Ortada hep böyle acı çekerek, sıkıntı çekerek devam ediyoruz. Bu maç bizim için kırılma maçı olabilirdi. İstediğimiz gibi bitiremedik. Her şeyi deniyoruz, yapmaya çalışıyoruz, mümkün olduğu kadar doğru analiz yaparak, doğru oyuncuları bir arada oynatıyoruz ama özellikle gol bölgesinde eksikliğimiz, yakaladığımız veya girdiğimiz pozisyonlarda çoğalmayı sağlayamamamız, girdiğimizde de finali yapamayışımız maalesef maç kazanmamızı engelliyor. Yani ilk 15 dakika haricinde iyi oynadığımızı, iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Kazanmayı hak edecek bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Üzgünüm gerçekten. Herkes tepkisinde haklı. Herkes istediğini düşünmekte haklı. Bu işin başındaki kişiler olarak herkesten fazla üzülüyoruz, herkesten fazla düşünüyoruz. İnancımızı kaybetmememiz lazım. Bizim iyi bir takımımız var ama maalesef sonuç alma noktasında istediğimizi yapamıyoruz. Önümüzde 10 maç var ve arada 3 puan var. Rakiplerimiz ile yarışımız devam edecek. Bunu devam ettirmek zorundayız. İnşallah bundan sonraki süreç, beklediğimizden daha da iyi olur. İstediğimiz galibiyetleri ve puanları alırız” ifadelerini kullandı.

Balıkesirspor cephesi
Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek ise güzel bir maç olduğunu vurgulayarak, “Biz öne geçtik, maçı galip bitirebilirdik. Özellikle ilk yarıyı iyi oynadığımızı düşünüyorum. İkinci yarı skor avantajı ile skoru korumak için biraz geri çekildik. Söylememize rağmen arkadaşlarımız geri çekildi. 11’i bulduktan sonra Boluspor bizi yenebilirdi. Pozisyonlar buldular. Biz de kontra pozisyonlar yakaladık. Ben maçın başında hem oyuncularıma hem de medyaya söylemiştim. Buradan puanlar veya puan alacağımızı söyledim. Bir puan aldık. Futbolcu kardeşlerime teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Boluspor’a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum” dedi.

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