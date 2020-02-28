Osman Özköylü: “Boluspor’a borçlu olarak gidiyorum” "İstediklerimizi ortaya çıkaramamaktan dolayı çok üzgünüm"

Balıkesirspor maçının ardından karşılıklı olarak anlaşarak Boluspor'a veda eden Teknik Direktörü Osman Özköylü, “Boluspor’a borçlu olarak gidiyorum” dedi.



TFF 1. Lig takımlarından Boluspor’a ligin 5’inci haftasında gelen ve 19 haftada kırmızıbeyazlı ekiple çıktığı maçlarda sadece 2 galibiyet alabilen Teknik Direktör Osman Özköylü, dün oynanan Balıkesirspor maçının ardından ayrılma kararı aldı. Kararını kulüp başkanı Necip Çarıkcı ile paylaşan Osman Özköylü’yle karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı. Kulüp binasında düzenlenen basın toplantısıyla takıma veda eden Özköylü, ayrılma teklifinin kendisinden geldiğini ancak Boluspor’da yarım kalmış bir işi olduğunu söyledi.



"İstediklerimizi ortaya çıkaramamaktan dolayı çok üzgünüm"

Kulüp başkanı ile karşılıklı oturarak kararı aldıklarını belirten Özköylü, “Geldiğimiz günden beri başkanımız, yönetim kurulu, taraftarlar ve tüm şehrimiz bize tüm olumsuzluklara rağmen, yaşanan sıkıntılı süreçte destek gösterdiler. Boluspor’da çok güzel dostluklar kurdum. Çok büyük arkadaşlıklar kurduk. Çok güzel insanları yanımızda gördük. Bu süreçte istediklerimizi yapamasak da çok çalışmamıza rağmen, çok istememize, çok gayret göstermemize rağmen maalesef sonuçsal anlamda istediklerimizi ortaya çıkaramamaktan dolayı çok üzgünüm. Çok daha fazlasını yapmak istiyordum. Ama maalesef bazen istediğiniz olmuyor. İstediklerimizi gerçekleştiremedik ve maalesef şu anki durumda bu ayrılık kararını almış bulunmaktayız. Kolay bir hadise değil" dedi.



"Boluspor’a borçlu olarak gidiyorum"

Başkan Necip Çarıkcı'nın dik bir duruş gösterdiğini ifade eden Özköylü, "15 haftadır maç kazanamayan bir takımın teknik direktörüne son güne kadar sahip çıktı. Dün talep benden geldi. Ben kulübün önünü açmak adına, onlara da yardımcı olmak adına, belki bir enerji değişimi olur, yeni gelen hocanın farklı etkisi olur düşüncesiyle kendi adımıza zararı göze aldık. Boluspor’a zarar vermemek adına böyle bir karar aldık. Kendisine ve yönetim kuruluna ayrıca teşekkür ediyorum. Benim burada yarım kalmış bir işim var. Ben Boluspor’a borçlu olarak gidiyorum. İleri ki zamanlarda bu borcumu tekrar ödemek adına yapmam gerekenleri tamamlamak adına tekrar burada olmayı çok arzu ederim” diye konuştu.



"Futbolda bazen olmayınca olmuyor”

Daha sonra konuşan Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı ise, “Geçtiğimiz zamanlarda Erzurumspor maçını ve Ümraniyespor maçını kazanmış olsaydık şuan bu durumda olmazdık. Bu sene maalesef kongre ile başlayan süreçle beraber ne benim ne de hocamın alışık olmadığı bir dönem geçirdik. Bu kadar başkanlık yaptım. İlk defa bu durumdayız. Futbolda bazen olmayınca olmuyor” ifadelerini kullandı.

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