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Bolu'da 3 bin 920 kilo kaçak tütün ele geçirildi

DHA


Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'nun Dörtdivan ilçesinde jandarmanın durdurduğu bir kamyonda yapılan aramada 3 bin 920 kilo kaçak tütün ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı, TEM Otoyolu'nun Dörtdivan ilçesi mevkisindeki bir dinlenme tesisinde şüphe üzerine kamyonda arama yaptı. Aramada, 3 bin 920 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Kamyonda bulunan 2 kişi gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2020-02-29 12:21:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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