Bolu'da 3 bin 920 kilo kaçak tütün ele geçirildi

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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'nun Dörtdivan ilçesinde jandarmanın durdurduğu bir kamyonda yapılan aramada 3 bin 920 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı, TEM Otoyolu'nun Dörtdivan ilçesi mevkisindeki bir dinlenme tesisinde şüphe üzerine kamyonda arama yaptı. Aramada, 3 bin 920 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Kamyonda bulunan 2 kişi gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2020-02-29 12:21:21



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