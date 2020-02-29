Bolu’da, İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı

Bolu’da, İdlib’te saldırı sonucu şehit olan askerler için yüzlerce kişinin katılımıyla gıyabi cenaze namazı kılındı.

Bolu’da, Sivil İrade Platformu üyeleri ve vatandaşlar Suriye’nin İdlib kentinde yapılan saldırı sonucu şehit olan askerlere gıyabi cenaze namazı kılmak için bir araya geldi. Cenaze namazı öncesi Tabaklar Mahallesi’nde bulunan Kadı Cami önünde toplanan grup adına basın açıklaması yapan Ahmet Koçak, “Biz bugün burada bu açıklamaları yasımız var demek için yapmıyoruz. Zulme karşı direnen, mazlumun hakkı için canından geçmeyi addetmiş bir şuuru hiçbir gücün yok edemeyeceğini bütün dünyaya haykırmak için yapıyoruz. Dünyanın, özellikle batılı ülkelerin çoğunluğu sürece kör ve sağır kaldılar. Onların tek korkuları kendi ülkelerine gelebilecek göçmenler. Oysa savaşın ilk yıllarından itibaren göç dalgasının doğrudan muhatabı olan 4 milyondan fazla muhacire ev sahipliği yapan Türkiye bir taraftan mazluma kol kanat germeye çalışırken diğer taraftan zalime karşı mücadelesini sürdürmektedir” dedi.

Basın açıklamasının ardından şehitler için gıyabi cenaze namazı kılan grup, yapılan duanın ardından dağıldı.

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