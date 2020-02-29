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Bolu'da İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı

DHA


Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, İdlib şehitleri için yağmur yağışı altında gıyabi cenaze namazı kılındı.
Bolu Sivil İrade Platformu tarafından İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı. Kadı Camii önünde toplanan kalabalık, basın açıklaması yaptı. Grup adına basın açıklamasını okuyan Memur-Sen Bolu İl Başkanı Ahmet Koçak, "Emperyalizmin baştan beri gerçekleştirmeye çalıştığı, `terör devleti projesini´ hayata geçirecek zemin oluşturmaktır. Dolayısıyla Mehmetçiğin Suriye'deki varlığını sorgulayanların gizlediği hakikat budur. Biz bu hain saldırıyı bir kez daha şiddetle kınıyoruz" dedi.
Yaklaşık 100 kişi daha sonra İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı kıldı. Namazın ardından dua okundu.
DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2020-02-29 15:09:31

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