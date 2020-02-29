Bolu'daki göçmenler Edirne'ye doğru yola çıktı

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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da yaşayan ve Edirne üzerinden Avrupa ülkelerine gitmek isteyen göçmenler, gece saatlerinden itibaren otogara akın etti. Otobüslere binen yaklaşık 500 göçmen, Edirne'ye doğru yola çıktı.

Sınır kapılarının açılmasının ardından, Bolu'da yaşayan göçmenler, Edirne'ye gitmek için gece saatlerinden itibaren otogara akın etti. Çoğunluğunu Afgan uyruklu göçmenlerin oluşturduğu yaklaşık 500 kişi, otobüslerle Yunanistan sınırına doğru yola çıktı. DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2020-02-29 17:32:06



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