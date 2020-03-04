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Bolu'da esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı

İHA

Bolu Belediyesi tarafından pazar yerinde bulunan esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı.

Bolu'da esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı

Bolu Belediyesi tarafından pazar yerinde bulunan esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı.
Geçtiğimiz hafta İdlib’de 34 Mehmetçiğin şehit olması üzerine Bolu Belediyesi tarafından vatandaşlara ve esnafa Türk Bayrağı dağıtıldı. Bolu Belediye Başkan Yardımcısı İsa Özcan tarafından dağıtılan Türk bayraklarını iş yerlerine asan esnaflar, pazar yerini bayraklarla donattı. Duyarlı çalışma kapsamında belediye binasını ve caddede bulunan birçok nokta da Türk bayraklarıyla donatıldı.

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