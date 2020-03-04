Kar maskeli market hırsızı yakalandı (2)

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TUTUKLANDI

Bolu'da kar maskesi takarak 3 marketten hırsızlık yaptığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen İsmail Baştürk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin, 10 gün boyunca 250 kamerayı tarayarak yaptığı çalışmada, hırsızlık anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kar maskeli İsmail Baştürk'ün bir marketin camını tekme atarak kırıp içeriye girdikten sonra hırsızlık yaptığı anlar yer aldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2020-03-04 15:34:19



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