Bolu’da fenalaşan futbolcuyu hakemlik yapan doktor kurtardı Amatör maçta bayılan futbolcuya ilk müdahale doktor hakemden geldi

Bolu’da U17 Ligi playoff maçında rakip oyuncuyla çarpıştıktan sonra dili boğazına kaçan ve baygınlık geçiren futbolcuya ilk müdahaleyi karşılaşmada yan hakem olarak görev yapan doktor yaptı.

Bolu’da geçtiğimiz hafta sonu oynanan U17 Ligi playoff maçında Elvan İnşaat Kızıkspor ile Çağsu Hastaneleri Aladağspor karşı karşıya geldi. Müsabakanın ikinci yarısında Kızıkspor futbolcularından Oğuzhan Terkeş hava topu mücadelesinde rakibiyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere yığılan Terkeş’in dili boğazına kaçarak baygınlık geçirdi.

Karşılaşmada yan hakem olarak görev yapan ve aynı zamanda Mudurnu ilçesinde aile hekimi olan Selim Göksu, yerde yatan oyuncunun yanına giderek ilk müdahaleyi yaptı. Oyuncunun dilinin boğazına kaçtığını gören Göksu, oyuncuyu yan çevirerek dilini dışarı çıkarmayı başardı. Göksu’nun yaptığı ilk sağlık kontrollerinin ardından Oğuzhan Terkeş, ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Terkeş’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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